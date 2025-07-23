На встречу Klavdia Petrivna (известная также как Соломия Опрышко) пришла в будничном образе, пишет Show24.

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22 июля артистка провела закрытую встречу, где пересмотрела с гостями премьеру тикток-сериала "Сеанс", а также исполнила трек "Журба", релиз которого состоится 21 августа.

Klavdia Petrivna спела новую песню "Журба": смотрите видео онлайн

Для фан-встречи певица выбрала платье-рубашку, высокие носки и комфортную обувь вместо высоких каблуков, которые надевает на концертах. Общий образ Klavdia Petrivna дополнила очками с черным обрамлением.

Музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин, который также присутствовал на этом мероприятии, поинтересовался у исполнительницы, имеет ли она в планах подаваться на Нацотбор на Евровидение. Klavdia Petrivna ответила, что это никогда не было ее мечтой, но она не зарекается, потому что, возможно, когда-то передумает.

Действительно, мне бы не хотелось участвовать в каких-то конкурсах, я с детства не люблю конкурсы, потому что я там проигрывала. Время покажет, но пока в планах нет,

– подытожила артистка.

Пойдет ли Klavdia Petrivna на Нацотбор на Евровидение: смотрите видео онлайн

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