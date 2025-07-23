Музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин спросил у Klavdia Petrivna, есть ли у нее планы на Нацотбор. Об этом сообщает Show24 со ссылкой на его инстаграм.

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Klavdia Petrivna поделилась, что никогда не мечтала подать заявку на участие в Национальном отборе на Евровидение, но отметила, что зарекаться не будет, ведь со временем может изменить свое мнение.

Но пока я этим не горю. Действительно, мне бы не хотелось участвовать в каких-то конкурсах. Я с детства не люблю конкурсы, потому что я там проигрывала. Время покажет, но пока в планах нет,

– сказала певица.

Для справки! В образе Klavdia Petrivna выступает певица из Львовщины Соломия Опрышко.

Украина на Евровидении-2025