Такий особливий день, – KOLA вперше показала весільні фото з Праги

Співачка KOLA та її чоловік В'ячеслав відсвяткували другу річницю весілля. У важливу дату артистка вперше оприлюднила в мережі світлини з церемонії одруження.

KOLA мало розповідає про особисте життя й старається тримати в таємниці будь-які деталі. Але з нагоди річниці співачка вперше показала весільні фото, пише Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.

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Весілля артистки відбулося у Празі два роки тому. Образ нареченої складався з білосніжної атласної сукні з довгим шлейфом, об'ємними рукавами, відкритою спиною, комірцем-стійкою та фати. Волосся було вкладене у лаконічний пучок. Наречений натомість обрав темний костюм.

У другу річницю весілля ніжно привітала коханого.

Це був чудовий день, дякую тобі за нього! Лише наш день і такий особливий,

– написала артистка.

KOLA додала, що шкодує про те, що цей рідкісний та щасливий момент у житті з нею не змогли розділити друзі й близькі через війну. Але вона впевнена, що після перемоги відбудеться ще гучніше святкування.

"Після перемоги будемо святкувати в Україні з моїми друзями, за великим столом! Нарешті зможуть приїхати твої батьки, діти, друзі і я буду показувати їм Україну! Будемо співати пісні, запросимо співачку KOLA (я домовлюсь, вона буде) і будемо святкувати не тільки наше свято, а і нашу перемогу!" – додала співачка.

Весілля KOLA / Фото з інстаграму KOLA

Що відомо про особисте життя KOLA