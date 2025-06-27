KOLA мало розповідає про особисте життя й старається тримати в таємниці будь-які деталі. Але з нагоди річниці співачка вперше показала весільні фото, пише Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.
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Весілля артистки відбулося у Празі два роки тому. Образ нареченої складався з білосніжної атласної сукні з довгим шлейфом, об'ємними рукавами, відкритою спиною, комірцем-стійкою та фати. Волосся було вкладене у лаконічний пучок. Наречений натомість обрав темний костюм.
У другу річницю весілля ніжно привітала коханого.
Це був чудовий день, дякую тобі за нього! Лише наш день і такий особливий,
– написала артистка.
KOLA додала, що шкодує про те, що цей рідкісний та щасливий момент у житті з нею не змогли розділити друзі й близькі через війну. Але вона впевнена, що після перемоги відбудеться ще гучніше святкування.
"Після перемоги будемо святкувати в Україні з моїми друзями, за великим столом! Нарешті зможуть приїхати твої батьки, діти, друзі і я буду показувати їм Україну! Будемо співати пісні, запросимо співачку KOLA (я домовлюсь, вона буде) і будемо святкувати не тільки наше свято, а і нашу перемогу!" – додала співачка.
Весілля KOLA / Фото з інстаграму KOLA
Що відомо про особисте життя KOLA
- KOLA зустрілась з чоловіком-іноземцем влітку 2022 на благодійному концерті.
- Чоловіка артистки звати В'ячеслав, він на 13 років старший за обраницю. В'ячеслав – не публічна людина, займається медициною та проживає в Ізраїлі.
- На початку 2023 року пара заручилась. Але у них одразу постало питання щодо спільного проживання. Та наразі вони підтримують стосунки на відстані.