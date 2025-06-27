KOLA мало рассказывает о личной жизни и старается держать в тайне любые детали. Но по случаю годовщины певица впервые показала свадебные фото, пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

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Свадьба артистки состоялась в Праге два года назад. Образ невесты состоял из белоснежного атласного платья с длинным шлейфом, объемными рукавами, открытой спиной, воротничком-стойкой и фаты. Волосы были уложены в лаконичный пучок. Жених взамен выбрал темный костюм.

Во вторую годовщину свадьбы нежно поздравила любимого.

Это был замечательный день, спасибо тебе за него! Только наш день и такой особенный,

– написала артистка.

KOLA добавила, что сожалеет о том, что этот редкий и счастливый момент в жизни с ней не смогли разделить друзья и близкие из-за войны. Но она уверена, что после победы состоится еще более громкое празднование.

"После победы будем праздновать в Украине с моими друзьями, за большим столом! Наконец смогут приехать твои родители, дети, друзья и я буду показывать им Украину! Будем петь песни, пригласим певицу KOLA (я договорюсь, она будет) и будем праздновать не только наш праздник, а и нашу победу!" – добавила певица.

Свадьба KOLA / Фото из инстаграма KOLA

Что известно о личной жизни KOLA