KOLA мало рассказывает о личной жизни и старается держать в тайне любые детали. Но по случаю годовщины певица впервые показала свадебные фото, пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.
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Свадьба артистки состоялась в Праге два года назад. Образ невесты состоял из белоснежного атласного платья с длинным шлейфом, объемными рукавами, открытой спиной, воротничком-стойкой и фаты. Волосы были уложены в лаконичный пучок. Жених взамен выбрал темный костюм.
Во вторую годовщину свадьбы нежно поздравила любимого.
Это был замечательный день, спасибо тебе за него! Только наш день и такой особенный,
– написала артистка.
KOLA добавила, что сожалеет о том, что этот редкий и счастливый момент в жизни с ней не смогли разделить друзья и близкие из-за войны. Но она уверена, что после победы состоится еще более громкое празднование.
"После победы будем праздновать в Украине с моими друзьями, за большим столом! Наконец смогут приехать твои родители, дети, друзья и я буду показывать им Украину! Будем петь песни, пригласим певицу KOLA (я договорюсь, она будет) и будем праздновать не только наш праздник, а и нашу победу!" – добавила певица.
Свадьба KOLA / Фото из инстаграма KOLA
Что известно о личной жизни KOLA
- KOLA встретилась с мужем-иностранцем летом 2022 года на благотворительном концерте.
- Мужа артистки зовут Вячеслав, он на 13 лет старше избранницы. Вячеслав – не публичный человек, занимается медициной и проживает в Израиле.
- В начале 2023 года пара обручилась. Но у них сразу встал вопрос о совместном проживании. Но пока они поддерживают отношения на расстоянии.