KOLA посварилась зі звукорежисером на концерті: відео моменту завірусилось в тіктоці

KOLA дала другий великий концерт у "Палаці спорту". Однак на виступі не обійшлось без форс-мажору: у співачки були проблеми зі звуком.

У тіктоці стали вірусними відео з концерту KOLA в "Палаці спорту". Зокрема, безліч переглядів зібрали ролики з моменту, де співачка свариться зі звукорежисером, пише 24 Канал.

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Під час концерту в артистки були проблеми зі звуком. Перед дуетним номером з Parfeniuk KOLA зупинила виступ та звернулась до звукорежисера просто зі сцени. Вона емоційно сказала йому негайно виправити ситуацію.

У мене немає барабана, басу, голосу. Все стало гірше у 58 разів. Поки ви не зробите звук, я не буду виступати. Вирішуйте зараз же. Я не можу співати, це пекло. Я співати не буду в таких умовах, я не лох. Я сказала: я не буду співати в таких умовах!

– сказала KOLA.

Поки співачка чекала на розв'язання проблеми, Parfeniuk а капела виконував свою пісню "Врубай" та розважав публіку.

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Цікаво, що на концерті KOLA було безліч позитивних моментів. Зокрема, захисник України Мойсей Бондаренко зробив пропозицію коханій Катерині Зволинській.

У мережі по-різному відреагували на ситуацію. Одні вважають, що KOLA повелась непрофесійно.

"Дуже поважаю KOLA, але ніколи не бачила, щоб себе так поводила Тіна Кароль чи Трінчер, чи Джамала. Мені не дуже зайшло! Коли слухала, було відчуття, що мене вичитувала вчителька зі школи"

"Яка непрофесійність, це треба було налаштувати ще на репетиціях";

"Грубо, невиховано, непрофесійно".

Інші натомість підтримали артистку та її підхід до ситуації.