В тиктоке стали вирусными видео с концерта KOLA во "Дворце спорта". В частности, множество просмотров собрали ролики с момента, где певица ссорится со звукорежиссером, пишет 24 Канал.

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Во время концерта у артистки были проблемы со звуком. Перед дуэтным номером с Parfeniuk KOLA остановила выступление и обратилась к звукорежиссеру прямо со сцены. Она эмоционально сказала ему немедленно исправить ситуацию.

У меня нет барабана, баса, голоса. Все стало хуже в 58 раз. Пока вы не сделаете звук, я не буду выступать. Решайте сейчас же. Я не могу петь, это ад. Я петь не буду в таких условиях, я не лох. Я сказала: я не буду петь в таких условиях!

– сказала KOLA.

Пока певица ждала решения проблемы, Parfeniuk а капелла исполнял свою песню "Врубай" и развлекал публику.

KOLA поскандалила со звукорежиссером на концерте: видео

Интересно, что на концерте KOLA было множество положительных моментов. В частности, защитник Украины Моисей Бондаренко сделал предложение любимой Екатерине Зволинской.

В сети по-разному отреагировали на ситуацию. Одни считают, что KOLA повела себя непрофессионально.

"Очень уважаю KOLA, но никогда не видела, чтобы себя так вела Тина Кароль или Тринчер, или Джамала. Мне не очень зашло! Когда слушала, было ощущение, что меня вычитывала учительница из школы"

"Какой непрофессионализм, это надо было настроить еще на репетициях";

"Грубо, невоспитанно, непрофессионально".

Другие взамен поддержали артистку и ее подход к ситуации.