Концерт KOLA стане справжнім святом музики, єдності та емоцій. Артистка повертається на сцену Палацу спорту після свого першого успішного виступу, який відбувся 19 жовтня минулого року, пише 24 Канал.

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8 березня на концерті KOLA глядачі зможуть почути улюблені хіти: "Чи разом?", "Біля серця", "Титанік" та нові треки. На них чекатимуть виступи зіркових гостей та незабутня атмосфера, яка дасть можливість відчути себе частиною великої музикальної родини, що разом долає випробування та радіє.

Для співачки музика – це можливість підтримати та надихнути людей, доторкнутися до їхніх сердець.

Моя музика – це частина мене. Вона проста, відкрита, і саме тому, напевно, так легко з нею знаходять спільну мову. Коли ми зустрічаємося на концертах, я відчуваю, що ми всі – одна велика родина. Це наші миті разом. Тому вже 8 березня я чекаю кожного, щоб знову побути разом та відчути цей особливий момент,

– каже KOLA.

KOLA запрошує на концерт 8 березня у Палаці спорту / Фото пресслужба

Шанувальники KOLA також зможуть долучитись до благодійної ініціативи. Артистка разом з ПриватБанком запускає "Конверт", аби зібрати гроші на прицільну евакуацію для Superhumans Center.