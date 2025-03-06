Вєрка Сердючка (Андрій Данилко) планували у березні виступили з кількома концертами за кордоном. Однак команда не отримала дозволу на виїзд. Про це повідомили на сторінці Вєрки Сердючки, передає 24 Канал.

До слова Артистам знову можна виїжджати за кордон, але є нюанси: що саме змінилося

У команді Андрія Данилка повідомили, що заздалегідь подали документи для виїзду за кордон. Але через раптову зупинку видачі Мінкультом дозволів на виїзд, гурт VERKA SERDUCHKA & BAND не отримав листа сприяння.

Концерти, які мали відбутися в Лондоні, Аліканте, Мюнхені, Франкфурті та Празі, перенесено. Згодом стануть відомі нові дати.



Вєрка Сердючка та її гурт перенесли концерти / Фото з інстаграму Вєрки Сердючки

Виїзди артистів за кордон: деталі й нові правила