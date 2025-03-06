Верка Сердючка (Андрей Данилко) планировали в марте выступить с несколькими концертами за рубежом. Однако команда не получила разрешения на выезд. Об этом сообщили на странице Верки Сердючки, передает 24 Канал.
К слову Артистам снова можно выезжать за границу, но есть нюансы: что именно изменилось
В команде Андрея Данилко сообщили, что заранее подали документы для выезда за границу. Но из-за внезапной остановки выдачи Минкультом разрешений на выезд, группа VERKA SERDUCHKA & BAND не получила письмо содействия.
Концерты, которые должны были состояться в Лондоне, Аликанте, Мюнхене, Франкфурте и Праге, перенесены. Впоследствии станут известны новые даты.
Верка Сердючка и ее группа перенесли концерты / Фото из инстаграма Верки Сердючки
Выезды артистов за границу: детали и новые правила
- С 3 марта Минкульт приостановил выдачу писем содействия в ГНСУ, которые позволяли артистам выезжать за границу. Среди причин – то, что более 500 человек таким образом покинули Украину и не вернулись.
- Из-за этого решения многим артистам пришлось переносить или отменять запланированные мероприятия за рубежом. Фронтмен группы "1914" Дмитрий Кумар заявил о финансовых убытках, а Дмитрий Шуров сообщил о переносе тура "Лучше Что Есть".
- На днях Кабмин урегулировал вопрос и позволил артистам снова выезжать за границу. Но появился ряд нововведений – документы проверяют соответствующие институты, юридические лица должны иметь статус критичности, ФЛП должны действовать и быть зарегистрированными три года, выезд разрешается на срок до 60 дней.