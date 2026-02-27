Цей етап мене чекає, – KOLA вперше заговорила про поповнення в сім'ї

Українська співачка KOLA уже понад 2 роки перебуває у шлюбі. Артистка зізналася, чи задумується про народження дитини.

KOLA (справжнє ім'я – Анастасія Прудіус) вперше заговорила на тему материнства у програмі "Ранок у великому місті". Зірка поділилась думками на цю тему.

Як розповіла KOLA, вона вже обговорювала тему поповнення в сім'ї разом з чоловіком. Наразі пара не робила конкретних рішень, але подружжя готове до цього етапу.

Я мрію про дитину, про матеріальне не мрію. Мені б дуже хотілося. Відчуваю, що це вже етап, який мене чекає,

– зізналась співачка.

Зазначимо, у другу річницю шлюбу KOLA вперше опублікувала фото з весілля на своїй сторінці в інстаграмі. Співачка зізналась, що хоче відсвяткувати подію після завершення війни.

Що відомо про особисте життя KOLA?

Співачка KOLA познайомилась з майбутнім чоловіком влітку 2022 року під час благодійного концерту. Згодом у них виникли стосунки. У 2023 році пара заручилась. Весілля відбулося у тому самому році влітку. Співачка вийшла заміж у Празі.

Про обранця артистки небагато інформації, адже KOLA рідко говорить про особисте та зберігає приватність чоловіка. Однак відомо, що його звати В'ячеслав, він на 13 років старший за співачку. Чоловік займається медициною та проживає в Ізраїлі.