Годинники принцеси Діани за тисячі фунтів стерлінгів, якими захоплювалась сама Єлизавета II

Принцеса Діана свого часу була взірцем стилю й моди. Вона вміла обрати відповідний образ, який підкреслить її сильні сторони, а також підбирала прикраси, які ставали фінішніми елементами.

Та тут йдеться не лише про тіари чи кольє, а й про годинники, адже у Леді Ді було їх чимало, передає 24 Канал з посиланням на публікацію в Threads

Які годинники носила принцеса Діана?

Як йдеться у публікації, Леді Ді обожнювала на щодень обирати годинники від Cartier Tank Louis або Français, які вважались чоловічими. Та невістка Єлизавети II спеціально або ні змінила цей тренд й довела, що такі аксесуари личать і жінкам також.

Годинник принцеси Діани від Cartier Tank Louis / Фото cats and watches

Годинник принцеси Діани від Cartier Français / Фото cats and watches

Варто додати, що і суми цих годинників були доволі не бюджетними. Принцеса Діана не економила на таких речах.

Її Величність Єлизавета II плекала особливу любов до годинника Діани – Patek Philippe. Він ніжно прикрашав руку жінки, а золотисте обрамлення додавало коштовності та солідного вигляду.

Годинник принцеси Діани від Patek Philippe / Фото cats and watches

Та в колекції улюблениці мільйонів є особлива перлина, яка неодноразово привертала увагу журналістів – діамантовий годинник Vacheron Constantin. Він підкреслював статусність принцеси Діани, а також ідеально підходив під усі її вечірні образи. Важко не погодитись, що королева людських сердець не просто вміла вразити, а й ставала взірцем для наслідування.

Годинник принцеси Діани від Vacheron Constantin / Фото cats and watches

Цікаві факти про принцесу Діану