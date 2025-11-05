Часы принцессы Дианы за тысячи фунтов стерлингов, которыми восхищалась сама Елизавета II
- Принцесса Диана носила часы от Cartier Tank Louis и Français, которые она сделала популярными среди женщин.
- В ее коллекции были такие дорогие аксессуары, как часы Patek Philippe и бриллиантовые Vacheron Constantin.
Принцесса Диана в свое время была образцом стиля и моды. Она умела выбрать подходящий образ, который подчеркнет ее сильные стороны, а также подбирала украшения, которые становились финишными элементами.
Но здесь речь идет не только о тиарах или колье, но и о часах, ведь у Леди Ди было их немало, передает 24 Канал со ссылкой на публикацию в Threads
Не пропустите Больше не принц: как король Чарльз III лишил брата титула: как король Чарльз III лишил брата титула
Какие часы носила принцесса Диана?
Как говорится в публикации, Леди Ди обожала на каждый день выбирать часы от Cartier Tank Louis или Français, которые считались мужскими. Но невестка Елизаветы II специально или нет изменила этот тренд и доказала, что такие аксессуары подходят и женщинам также.
Стоит добавить, что и суммы этих часов были довольно не бюджетными. Принцесса Диана не экономила на таких вещах.
Ее Величество Елизавета II лелеяла особую любовь к часам Дианы – Patek Philippe. Они нежно украшали руку женщины, а золотистое обрамление добавляло драгоценности и солидного вида.
Но в коллекции любимицы миллионов есть особая жемчужина, которая неоднократно привлекала внимание журналистов – бриллиантовые часы Vacheron Constantin. Они подчеркивали статусность принцессы Дианы, а также идеально подходили под все ее вечерние образы. Трудно не согласиться, что королева человеческих сердец не просто умела поразить, но и становилась образцом для подражания.
А знали ли вы, что недавно издание Daily Mail на своих страницах рассказало, действительно ли у бывшего короля Испании был роман с принцессой Дианой.
Интересные факты о принцессе Диане
- Любимым блюдом женщины был борщ. Ее рецепт включал свеклу, йогурт, лук, куриный бульон, молоко, сметану, соль и перец, что отличается от традиционного украинского варианта.
- Принцесса Диана любила выразительные цветочные композиции. К ее любимым ароматам принадлежали Diorissimo от Dior, 24 Faubourg от Hermès, So Pretty от Cartier и культовый Bluebell британского бренда Penhaligon's.
- Диана была недовольна своей свадебной прической, назвав ее "катастрофой". Она даже выразила желание, чтобы сделать свадьбу еще раз для "правильной прически".