Часы принцессы Дианы за тысячи фунтов стерлингов, которыми восхищалась сама Елизавета II

Принцесса Диана в свое время была образцом стиля и моды. Она умела выбрать подходящий образ, который подчеркнет ее сильные стороны, а также подбирала украшения, которые становились финишными элементами.

Но здесь речь идет не только о тиарах или колье, но и о часах, ведь у Леди Ди было их немало, передает 24 Канал со ссылкой на публикацию в Threads

Какие часы носила принцесса Диана?

Как говорится в публикации, Леди Ди обожала на каждый день выбирать часы от Cartier Tank Louis или Français, которые считались мужскими. Но невестка Елизаветы II специально или нет изменила этот тренд и доказала, что такие аксессуары подходят и женщинам также.

Часы принцессы Дианы от Cartier Tank Louis / Фото cats and watches

Часы принцессы Дианы от Cartier Français / Фото cats and watches

Стоит добавить, что и суммы этих часов были довольно не бюджетными. Принцесса Диана не экономила на таких вещах.

Ее Величество Елизавета II лелеяла особую любовь к часам Дианы – Patek Philippe. Они нежно украшали руку женщины, а золотистое обрамление добавляло драгоценности и солидного вида.

Часы принцессы Дианы от Patek Philippe / Фото cats and watches

Но в коллекции любимицы миллионов есть особая жемчужина, которая неоднократно привлекала внимание журналистов – бриллиантовые часы Vacheron Constantin. Они подчеркивали статусность принцессы Дианы, а также идеально подходили под все ее вечерние образы. Трудно не согласиться, что королева человеческих сердец не просто умела поразить, но и становилась образцом для подражания.

Часы принцессы Дианы от Vacheron Constantin / Фото cats and watches

Интересные факты о принцессе Диане