Колишній чоловік блогерки Саші Бо втретє став батьком: перше фото з пологового
Блогер Ігор Пустовіт, який раніше мав стосунки з інфлюенсеркою Сашею Бо, повідомив, що у них із другою дружиною Вікторією народилася дитина.
Радісною новиною він поділився на своїй сторінці в інстаграмі.
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У пари народилася донечка – це перша спільна дитина для подружжя.
Для Вікторії це первісток, тоді як для Пустовіта – вже третя дитина. Від попереднього шлюбу з Сашею Бо він має двох синів: Дениса та Євгена.
Ігор опублікував фото, де він тримає пологову картку на якій вказано, що 18 червня 2026 року о 12:30 Вікторія народила дівчинку вагою 4 035 г та зростом 54 сантиметри.
Що відомо про стосунки Ігоря та Вікторії Пустовіт?
Ігор і Вікторія познайомилися в соцмережах. Блогер побачив дівчину в тіктоці й вирішив їй написати. Спочатку вони просто переписувалися, а згодом зустрілися особисто. Після цього пара почала стосунки.
Щоб бути ближче одне до одного, Вікторія переїхала з Києва до Івано-Франківська.
У травні 2025 року Ігор зробив їй пропозицію, а вже в серпні того ж року вони одружилися.