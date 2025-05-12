Яна Глущенко з "Дизель шоу" назвала справжню причину ДТП, в якій загинула Марина Поплавська

У жовтні 2018 року сталась жахлива аварія, в якій загинула зірка "Дизель шоу" Марина Поплавська. Яна Глущенко, яка тоді зазнала серйозних травм, розкрила подробиці.

Колишня акторка "Дизель шоу" Яна Глущенко розповіла, що стало справжньою причиною аварії. Про це вона зізналась в інтерв'ю Славі Дьоміну, пише Show 24.

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Яна Глущенко вважає винного в аварії водія автобуса. За її словами, чоловік заснув. Він визнав свою провину. Раніше цю деталь ніхто не розповідав.

Наш водій заснув і врізався в машину "Нової пошти". Але коли це все сталося, він, в стані афекту чи ще щось, казав, що це його Маринка відволікла. І коли наш адвокат питав, що ми з ним будемо робити, я кажу: він має сидіти. Тільки я одна з шести акторів сказала, що він має сидіти. А всі сказали, що він невинний,

– заявила акторка.

Яна Глущенко додала, що якби не вантажівка, в аварії могло б бути набагато більше жертв.

"Ми рухалися по траєкторії, там величезний білборд стояв. І ми якби туди потрапили, то не було б нікого", – вважає гумористка.

Що відомо про ДТП

20 жовтня 2018 року актори "Дизель шоу" поверталися до Києва зі Львова. Автобус "Неоплан", в якому були гумористи, біля села Мила в Бучанському районі Київської області зіткнувся з вантажівкою.

Марина Поплавська була на передньому сидінні, поруч з водієм. Акторка загинула. Інші учасники студії отримали травми. У Яни Глущенко виявилися порваними зв'язки коліна. Акторка перенесла операцію, але наслідки ДТП з нею залишилися досі.

"Пройшло вже багато років, але, чесно, через день я згадую цю аварію. Кожен раз, коли я проїжджаю це місце, я перехрещуюся", – зізналась колишня зірка "Дизель шоу".