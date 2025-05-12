Бывшая актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко рассказала, что стало настоящей причиной аварии. Об этом она призналась в интервью Славе Демину, пишет Show 24.

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Яна Глущенко считает виновного в аварии водителя автобуса. По ее словам, мужчина заснул. Он признал свою вину. Ранее эту деталь никто не рассказывал.

Наш водитель заснул и врезался в машину "Новой почты". Но когда это все произошло, он, в состоянии аффекта или еще что-то, говорил, что это его Маринка отвлекла. И когда наш адвокат спрашивал, что мы с ним будем делать, я говорю: он должен сидеть. Только я одна из шести актеров сказала, что он должен сидеть. А все сказали, что он невиновен,

– заявила актриса.

Яна Глущенко добавила, что если бы не грузовик, в аварии могло бы быть гораздо больше жертв.

"Мы двигались по траектории, там огромный билборд стоял. И мы если бы туда попали, то не было бы никого", – считает юмористка.

Что известно о ДТП

20 октября 2018 года актеры "Дизель шоу" возвращались в Киев из Львова. Автобус "Неоплан", в котором были юмористы, возле села Мила в Бучанском районе Киевской области столкнулся с грузовиком.

Марина Поплавская была на переднем сиденье, рядом с водителем. Актриса погибла. Другие участники студии получили травмы. У Яны Глущенко оказались порванными связки колена. Актриса перенесла операцию, но последствия ДТП с ней остались до сих пор.

"Прошло уже много лет, но, честно, через день я вспоминаю эту аварию. Каждый раз, когда я проезжаю это место, я перекрещиваюсь", – призналась бывшая звезда "Дизель шоу".