Колишня акторка "Дизель шоу" Яна Глущенко розповіла, що стало справжньою причиною аварії. Про це вона зізналась в інтерв'ю Славі Дьоміну, пише Show 24.

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Яна Глущенко вважає винного в аварії водія автобуса. За її словами, чоловік заснув. Він визнав свою провину. Раніше цю деталь ніхто не розповідав.

Наш водій заснув і врізався в машину "Нової пошти". Але коли це все сталося, він, в стані афекту чи ще щось, казав, що це його Маринка відволікла. І коли наш адвокат питав, що ми з ним будемо робити, я кажу: він має сидіти. Тільки я одна з шести акторів сказала, що він має сидіти. А всі сказали, що він невинний,

– заявила акторка.

Яна Глущенко додала, що якби не вантажівка, в аварії могло б бути набагато більше жертв.

"Ми рухалися по траєкторії, там величезний білборд стояв. І ми якби туди потрапили, то не було б нікого", – вважає гумористка.

Що відомо про ДТП

20 жовтня 2018 року актори "Дизель шоу" поверталися до Києва зі Львова. Автобус "Неоплан", в якому були гумористи, біля села Мила в Бучанському районі Київської області зіткнувся з вантажівкою.

Марина Поплавська була на передньому сидінні, поруч з водієм. Акторка загинула. Інші учасники студії отримали травми. У Яни Глущенко виявилися порваними зв'язки коліна. Акторка перенесла операцію, але наслідки ДТП з нею залишилися досі.

"Пройшло вже багато років, але, чесно, через день я згадую цю аварію. Кожен раз, коли я проїжджаю це місце, я перехрещуюся", – зізналась колишня зірка "Дизель шоу".