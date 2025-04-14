Після розлучення з Дзідзьо: Slavia розкрила ім'я свого нового коханого і його професію
- Українська співачка Ярослава Хома, відома як Slavia, розповіла про свої нові стосунки з підприємцем Андрієм, від якого чекає дитину.
- Slavia підкреслила, що її новий партнер відповідає її мріям, підтримує її творчість, і бере участь у її кліпах.
Українська співачка Ярослава Хома, відома під сценічним псевдонімом Slavia, поділилася подробицями особистого життя після розлучення з Дзідзьо. Вона вперше відверто розповіла про свої нові стосунки та чоловіка, від якого чекає дитину.
Зокрема, виконавиця зізналася, як звати батька її майбутньої дитини. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання "Коротко про".
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Ярослава розповіла, що її обранця звати Андрій і він займається підприємницькою діяльністю.
"Він не публічна людина, він бізнесмен. Але завдяки мені, скажімо так, він на публіці", — поділилася Slavia. Співачка підкреслила, що її новий партнер повністю відповідає її мріям та очікуванням: "Ми завжди разом, і мені це дуже подобається. Він підтримує мою творчість, надихає творити більше, йому подобаються мої пісні".
Зауважимо, напередодні співачка показала свого коханого на відео.
До того ж він знявся в кліпі на її нову пісню "Дівка з перцем", де колишня дружина Дзідзьо оголосила про вагітність.
Так, з огляду на вищезазначені дані, новим обранцем співачки став Андрій Павлюк, який раніше брав участь у реаліті-шоу "Наречена для тата" на телеканалі СТБ.
Відомо, що він керує компанією "Екзіто", що виробляє паливні брикети та дерев'яні будинки, а також є директором підприємства "Стар Берг", яке експортує вироби з натурального каміння.
Цікаво, що Андрій уже має сина Аристарха від попереднього шлюбу. Для Ярослави ж це буде перша дитина.
Прізвище свого обранця сама артистка наразі не підтверджує, жартома зазначивши, що зробить це після офіційного одруження.