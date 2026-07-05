Марина Боржемська вперше за довгий час поділилася рідкісними романтичними кадрами

У своєму Instagram Марина Боржемська поділилася серією теплих кадрів із вечірнього Києва. Разом із коханим вони прогулялися столичними вулицями, а завершили вечір біля монумента "Батьківщина-Мати", звідки спостерігали за заходом сонця.

До романтичної прогулянки приєдналася й донька тренерки Олівія. Дівчинка також потрапила у фотодобірку, позуючи на тлі вечірньої панорами столиці.

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Що відомо про нові стосунки тренерки

Щасливі не ті, хто має більше, а ті, хто вміє дякувати за сьогодні, – написала Боржемська.



Марина з новим коханим / Фото Інстаграм тренерки



Відомо, що Марина перебуває у нових стосунках уже близько року. Раніше вона розповідала, що їхні взаємини тримаються на довірі, повазі та відвертих розмовах. Водночас поспішати до РАЦСу закохані не збираються – тренерка переконана, що для кожного важливого кроку має настати свій час.



Марина з новим коханим та донька Олівія / Фото Інстаграм тренерки



Після непростого розлучення з В'ячеславом Узелковим особисте життя Боржемської ще довго залишалося в центрі уваги. Тепер вона дедалі частіше ділиться не гучними заявами, а простими моментами, які говорять самі за себе. І хоча обличчя свого обранця Марина досі не показує, схоже, підписникам значно важливіше інше – бачити її щасливою.

А ще Наталка Денисенко активно готується до весілля з новим коханим.