К романтической прогулке присоединилась и дочь тренерши Оливия. Девочка также попала в подборку фотографий, позируя на фоне вечерней панорамы столицы.

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Что известно о новых отношениях тренерши

Счастливы не те, у кого больше, а те, кто умеет благодарить за сегодня, – написала Боржемская.



Марина с новым возлюбленным / Фото из инстаграма тренерши



Известно, что Марина находится в новых отношениях уже около года. Ранее она рассказывала, что их отношения строятся на доверии, уважении и откровенных разговорах. В то же время спешить в ЗАГС влюбленные не собираются – тренер убеждена, что для каждого важного шага должно наступить свое время.



Марина с новым возлюбленным и дочь Оливия / Фото из инстаграма тренерши



После непростого развода с Вячеславом Узелковым личная жизнь Боржемской еще долго оставалась в центре внимания. Теперь она все чаще делится не громкими заявлениями, а простыми моментами, которые говорят сами за себя. И хотя лицо своего избранника Марина до сих пор не показывает, похоже, подписчикам гораздо важнее другое – видеть ее счастливой.

А еще Наталья Денисенко активно готовится к свадьбе с новым возлюбленным.