Шеф-кухар Володимир Ярославський розповів, як почувається його су-шефиня і колишня фуд-продюсерка шоу "МастерШеф" Анастасія. Дівчина втратила дім і постраждала внаслідок російської атаки по Києву у червні.

Володимир розповів про стан Анастасії у проєкті "Зірки на колесах", пише Show 24. Суддя "МастерШеф" зазначив, що дівчина "чудом залишилася живою".

Читайте також "Мастер Шеф" на екранах: де зараз і як живуть усі переможці головного кулінарного шоу країни

Вона і в комі була, і на ШВЛ. Зараз відходить. Вона має нормальний вигляд, але мозок… Це важко. Насправді дуже важко. Вона ще дитина,

– розповів Володимир Ярославський.

Шеф-кухар поділився, що Анастасії поки важко ходити, концентруватися, а лише нещодавно вона почала користуватися телеграмом.

Мозок функціонує обмежено. І це страшно. Страшно, тому що ти звертаєшся до здорової людини начебто, дорослої людини, яка на тебе дивиться, тебе розуміє, але це або дитина, або розвиток там… Страшно казати. Не все розуміє і забуває,

– додав суддя "МастерШеф".

Володимир Ярославський у проєкті "Зірки на колесах": дивіться відео онлайн

Колишня фуд-продюсерка "МастерШеф" постраждала внаслідок атаки Росії по Києву