Мозок функціонує обмежено, – Ярославський про стан колеги, яка постраждала через атаку Росії
- Су-шефиня Володимира Ярославського і колишня фуд-продюсерка шоу "МастерШеф" Анастасія постраждала від російської атаки по Києву, вона була в комі й на ШВЛ, тепер поступово відновлюється.
- Шеф-кухар Володимир Ярославський повідомив, що Анастасії важко ходити, концентруватися, але вона почала користуватись телеграмом.
Шеф-кухар Володимир Ярославський розповів, як почувається його су-шефиня і колишня фуд-продюсерка шоу "МастерШеф" Анастасія. Дівчина втратила дім і постраждала внаслідок російської атаки по Києву у червні.
Володимир розповів про стан Анастасії у проєкті "Зірки на колесах", пише Show 24. Суддя "МастерШеф" зазначив, що дівчина "чудом залишилася живою".
Вона і в комі була, і на ШВЛ. Зараз відходить. Вона має нормальний вигляд, але мозок… Це важко. Насправді дуже важко. Вона ще дитина,
– розповів Володимир Ярославський.
Шеф-кухар поділився, що Анастасії поки важко ходити, концентруватися, а лише нещодавно вона почала користуватися телеграмом.
Мозок функціонує обмежено. І це страшно. Страшно, тому що ти звертаєшся до здорової людини начебто, дорослої людини, яка на тебе дивиться, тебе розуміє, але це або дитина, або розвиток там… Страшно казати. Не все розуміє і забуває,
– додав суддя "МастерШеф".
Колишня фуд-продюсерка "МастерШеф" постраждала внаслідок атаки Росії по Києву
Нагадаємо, 17 червня Росія зруйнувала багатоповерхівку, де мешкала колишня фуд-продюсерка шоу "МастерШеф" Анастасія. Дівчина втратила квартиру і потрапила до реанімації.
Днями Володимир Ярославський повідомив, що завдяки допомозі українців вдалося придбати для Анастасії квартиру. Її підтримали колеги, гості ресторанів і навіть незнайомі люди.