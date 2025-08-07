З того часу пройшло майже два місяці. Сьогодні суддя "МастерШеф" Володимир Ярославський повідомив, що Анастасія стала власницею нової квартири, пише Show 24 з посиланням на його інстаграм.

До теми Учасниця знімальної команди "Мастер Шеф" постраждала внаслідок масштабної атаки на Київ

Володимир Ярославський опублікував відео, де показав, як вручає своїй су-шефині й колишній фуд-продюсерці шоу "МастерШеф" ключі від нової квартири. Дівчина розплакалася, коли зайшла у новий дім.

Ми купили Насті квартиру! І досі якось не віриться, що це справді сталося, бо майже два місяці тому здавалося, що все, що залишилося після удару – це просто купа уламків і багато болю,

– написав Ярославський.

Шеф-кухар був вражений тим, що багато колег, гостей ресторанів і навіть незнайомих людей відгукнулися на заклик допомогти Анастасії. Вони підтримували дівчину фінансово, репостами й теплими словами.

На банки ми зібрали чимало коштів – і це вже здавалося дивом. Але ще більшу частину додали гості ресторану – люди, які через цю історію стали для нас не просто відвідувачами, а справжніми друзями. Вони допомогли тихо, без імен, без публічності – просто тому, що не змогли пройти повз чужу біду,

– додав суддя "МастерШеф".

Анастасія і Володимир подякували всім небайдужим людям, які допомогли придбати дівчині нове житло.

Ви не просто допомогли купити квартиру, ви повернули людині відчуття, що вона не одна. А це іноді важить значно більше, ніж квадратні метри,

– наголосив шеф-кухар.

Нагадаємо, що вночі 17 червня росіяни завдали комбінованого удару по Києву. Ракета влучила у дев'ятиповерхівку у Солом'янському районі, внаслідок чого був зруйнований під'їзд. Наслідки обстрілу також зафіксували у Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському і Шевченківському районах столиці.