Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.
Читайте також Комбінована атака по Україні 17 червня: що відомо про руйнування в Одесі, Києві та інших містах
Які наслідки нічного обстрілу Києва
У Києві зафіксували численні руйнування житлових будинків, пошкодження цивільної інфраструктури, також виникли пожежі у різних районах.
У Солом'янському районі столиці внаслідок влучання ракети у 9-поверхівку був повністю зруйнований один під'їзд, наразі існує загроза обвалу конструкцій. За даними ДСНС, постраждали 15 людей, також з-під завалів надзвичайники деблокували жінку.
Знищені 8 авто, ще 4 горіли у дворі. Також горіли п'ятиповерхівка та СТО,
– йдеться в повідомленні.
У Святошинському районі горіли багатоповерхівка та одна з будівель міста, є постраждалий.
У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа, пошкоджено будівлю, у дитячому закладі вибито вікна. Також були частково зруйновані верхні поверхи житлового будинку.
У Дніпровському та Оболонському районах зафіксовані пошкодження будинків і авто.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Рятувальники показали наслідки нічного обстрілу Києва / Фото: ДСНС Києва
У КМДА також додали, що в Шевченківському районі є пошкодження вікон будівель та автомобілів на кількох локаціях. На місці виникли пожежі – ліквідовані ДСНС.
Загалом у Києві внаслідок атаки зафіксовані численні пошкодження автомобілів, вирви та пошкодження конструкцій будівель на понад 30 локаціях.
Наразі всі екстрені служби міста працюють на місцях обстрілу: вони рятують людей, гасять пожежі, розбирають завали та надають допомогу постраждалим.