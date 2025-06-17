Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Какие последствия ночного обстрела Киева

В Киеве зафиксировали многочисленные разрушения жилых домов, повреждения гражданской инфраструктуры, также возникли пожары в разных районах.

В Соломенском районе столицы в результате попадания ракеты в 9-этажку был полностью разрушен один подъезд, сейчас существует угроза обвала конструкций. По данным ГСЧС, пострадали 15 человек, также из-под завалов чрезвычайники деблокировали женщину.

Уничтожены 8 авто, еще 4 горели во дворе. Также горели пятиэтажка и СТО,

– говорится в сообщении.

В Святошинском районе горели многоэтажка и одно из зданий города, есть пострадавший.

В Дарницком районе в результате падения обломков произошел пожар, повреждено здание, в детском учреждении выбиты окна. Также были частично разрушены верхние этажи жилого дома.

В Днепровском и Оболонском районах зафиксированы повреждения домов и авто.

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Спасатели показали последствия ночного обстрела Киева / Фото: ГСЧС Киева

В КГГА также добавили, что в Шевченковском районе есть повреждения окон зданий и автомобилей на нескольких локациях. На месте возникли пожары – ликвидированы ГСЧС.

Всего в Киеве в результате атаки зафиксированы многочисленные повреждения автомобилей, воронки и повреждения конструкций зданий более чем на 30 локациях.

Сейчас все экстренные службы города работают на местах обстрела: они спасают людей, тушат пожары, разбирают завалы и оказывают помощь пострадавшим.