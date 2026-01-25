Укр Рус
25 січня, 13:30
Інсайдер розкрив, як Девід і Вікторія Бекхеми відреагували на резонансу заяву сина

Марія Примич
Основні тези
  • Девід і Вікторія Бекхем готові прийняти сина Брукліна назад до родини та сподіваються на зменшення напруги.
  • Бруклін та його дружина Нікола не спілкуються з батьками безпосередньо, лише через посередників.

Стало відомо, як Девід і Вікторія Бекхеми відреагували на резонансну заяву старшого сина. 26-річний Бруклін різко висловився про батьків і зізнався, що не хоче миритися з родиною.

Інсайдер повідомив People, що Девід і Вікторія готові прийняти сина у родину, коли він захоче возз'єднатися з ними. 

Вони бояться втратити сина і миттєво приймуть його назад. Вони також дружня родина. Просто інакше, ніж родина Ніколи (дружина Брукліна – 24 Канал), 
– заявило джерело. 

За словами інсайдера, Девід і Вікторія були дуже засмучені після заяви Брукліна.

Вони люблять Бруклін і жахаються від усього, 
– додав він.

Друге джерело розповіло People, що Бекхеми сподіваються, що напруга у родині врешті-решт спаде.

Девід і Вікторія вірять, що час це вилікує. З часом вони знають, що Бруклін повернеться. До того часу вони нічого не можуть зробити, 
– каже інсайдер.

Джерело також стверджує, що Бруклін і його дружина Нікола не спілкуються з Девідом і Вікторією – лише через посередників. 

Про що йшлося у заяві Брукліна Бекхема?

  • Бруклін Бекхем заявив, що батьки намагалися зруйнувати його стосунки з Ніколою Пельц, зокрема їхнє весілля, яке відбулось 9 квітня 2022 року.

  • Первісток Бекхемів розповів, що його мама "скасувала пошиття сукні Ніколи в останню хвилину", тож довелося терміново шукати нову, а також зірвала перший танець закоханих.

  • Хлопець стверджує, що все життя перебував під контролем батьків, що вони "атакували" його як публічно, так і приватно. За словами Брукліна, його родина постійно зневажає Ніколу.

  • "Я виріс з непереборною тривогою. Вперше в житті, відколи я покинув свою сім'ю, ця тривога зникла. Я прокидаюся щоранку вдячним за життя, яке я обрав, і знайшов спокій і полегшення", – зізнався старший син Вікторії та Девіда Бекхемів.