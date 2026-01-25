Інсайдер розкрив, як Девід і Вікторія Бекхеми відреагували на резонансу заяву сина

Стало відомо, як Девід і Вікторія Бекхеми відреагували на резонансну заяву старшого сина. 26-річний Бруклін різко висловився про батьків і зізнався, що не хоче миритися з родиною.

Інсайдер повідомив People, що Девід і Вікторія готові прийняти сина у родину, коли він захоче возз'єднатися з ними.

Вони бояться втратити сина і миттєво приймуть його назад. Вони також дружня родина. Просто інакше, ніж родина Ніколи (дружина Брукліна – 24 Канал),

– заявило джерело.

За словами інсайдера, Девід і Вікторія були дуже засмучені після заяви Брукліна.

Вони люблять Бруклін і жахаються від усього,

– додав він.

Друге джерело розповіло People, що Бекхеми сподіваються, що напруга у родині врешті-решт спаде.

Девід і Вікторія вірять, що час це вилікує. З часом вони знають, що Бруклін повернеться. До того часу вони нічого не можуть зробити,

– каже інсайдер.

Джерело також стверджує, що Бруклін і його дружина Нікола не спілкуються з Девідом і Вікторією – лише через посередників.

Про що йшлося у заяві Брукліна Бекхема?