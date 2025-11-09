Юрій Рибчинський відвідав концерт Пивоварова: як зараз виглядає легендарний поет

Легендарний поет Юрій Рибчинський разом із сином, композитором Євгеном Рибчинським, побував на концерті Артема Пивоварова. У Палаці спорту відгриміли вже два з семи шоу артиста.

На концерті Пивоваров виконав легендарну пісню "Земле моя", слова до якої написав Юрій Рибчинський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-акаунт музичного оглядача Романа Бутурлакіна.

Дивіться також Без маски й в чорній накидці: Klavdia Petrivna в ефектному образі з'явилась на шоу Пивоварова

Роман Бутурлакін показав реакцію Юрія Рибчинського на виконання пісні "Земле моя" Артемом Пивоваровим. Після виступу легендарний поет, який сидів в одному з секторів, поаплодував артисту.

Ви – легенда. Без перебільшення. Ви є взірцевим прикладом для наступних поколінь. Я бажаю вам довгих років життя і ще нових, особливих, важливих робіт і пісень,

– звернувся Пивоваров до Рибчинського зі сцени.

Євген Рибчинський висловився про Артема Пивоварова на своїй сторінці в інстаграмі. Композитор нагадав, що у червні артист отримав звання заслуженого артиста України, і вважає, що після семи концертів у Палаці спорту він має стати народним, "бо хто ж ще сьогодні, крім нього, здатний зібрати стільки народу?"

Сім концертів у Палаці спорту – це феномен і для зірок світового класу. Це приклад, який треба вивчати й примножувати. Бо з таких Артемів і має складатися пісенна ідеологічна частина нації,

– зазначив Рибчинський.

Нагадаємо, що Артем Пивоваров співав "Земля моя" разом з хоровою капелою імені Л.М. Ревуцького у супроводі оркестру на концерті до 80-річчя Юрія Рибчинського, який відбувся цьогоріч.

Артем Пивоваров – "Земле моя": дивіться відео онлайн

Що відомо про перші два концерти Пивоварова у Палаці спорту?