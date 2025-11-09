Укр Рус
9 листопада, 18:25
4

Юрій Рибчинський відвідав концерт Пивоварова: як зараз виглядає легендарний поет

Марія Примич
Основні тези
  • Юрій Рибчинський з сином відвідав концерт Артема Пивоварова, на якому артист виконав пісню "Земле моя".
  • Євген Рибчинський вважає, що після семи концертів у Палаці спорту Артем Пивоваров заслуговує звання народного артиста.

Легендарний поет Юрій Рибчинський разом із сином, композитором Євгеном Рибчинським, побував на концерті Артема Пивоварова. У Палаці спорту відгриміли вже два з семи шоу артиста.

На концерті Пивоваров виконав легендарну пісню "Земле моя", слова до якої написав Юрій Рибчинський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-акаунт музичного оглядача Романа Бутурлакіна.

Роман Бутурлакін показав реакцію Юрія Рибчинського на виконання пісні "Земле моя" Артемом Пивоваровим. Після виступу легендарний поет, який сидів в одному з секторів, поаплодував артисту. 

Ви – легенда. Без перебільшення. Ви є взірцевим прикладом для наступних поколінь. Я бажаю вам довгих років життя і ще нових, особливих, важливих робіт і пісень, 
– звернувся Пивоваров до Рибчинського зі сцени. 

Євген Рибчинський висловився про Артема Пивоварова на своїй сторінці в інстаграмі. Композитор нагадав, що у червні артист отримав звання заслуженого артиста України, і вважає, що після семи концертів у Палаці спорту він має стати народним, "бо хто ж ще сьогодні, крім нього, здатний зібрати стільки народу?"

Сім концертів у Палаці спорту – це феномен і для зірок світового класу. Це приклад, який треба вивчати й примножувати. Бо з таких Артемів і має складатися пісенна ідеологічна частина нації, 
– зазначив Рибчинський. 

Нагадаємо, що Артем Пивоваров співав "Земля моя" разом з хоровою капелою імені Л.М. Ревуцького у супроводі оркестру на концерті до 80-річчя Юрія Рибчинського, який відбувся цьогоріч. 

Артем Пивоваров – "Земле моя": дивіться відео онлайн

Що відомо про перші два концерти Пивоварова у Палаці спорту?

  • 7 листопада відбувся перший з семи концертів Артема Пивоварова у Палаці спорту, на яких артист виступає з хоровою капелою імені Л.М. Ревуцького та у супроводі оркестру. 

  • Пивоваров заспівав свої популярні пісні, а також запрем'єрив трек "Аве Марія" з альбому, який вийде наступного року. Він заявив, що закрив проєкти "Твої вірші, мої ноти" і "The Вуса".

  • Наприкінці концерту Андрій Бєдняков провів аукціон. Він розіграв жовтий костюм Артема з кліпу "Рандеву" за 100 тисяч гривень, а гітару – за 200 тисяч гривень.

  • На другому концерті, який пройшов 8 листопада, Klavdia Petrivna заспівала разом з Артемом Пивоваровим пісню "Барабан".

  • У кінці концерту вимкнули світло через російський обстріл, який відбувся напередодні, тож артист разом зі своєю командою і хором виконав Гімн України.