Юрий Рыбчинский посетил концерт Пивоварова: как сейчас выглядит легендарный поэт
- Юрий Рыбчинский с сыном посетил концерт Артема Пивоварова, на котором артист исполнил песню "Земле моя".
- Евгений Рыбчинский считает, что после семи концертов во Дворце спорта Артем Пивоваров заслуживает звания народного артиста.
Легендарный поэт Юрий Рыбчинский вместе с сыном, композитором Евгением Рыбчинским, побывал на концерте Артема Пивоварова. Во Дворце спорта отгремели уже два из семи шоу артиста.
На концерте Пивоваров исполнил легендарную песню "Земле моя", слова к которой написал Юрий Рыбчинский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-аккаунт музыкального обозревателя Романа Бутурлакина.
Смотрите также Без маски и в черной накидке: Klavdia Petrivna в эффектном образе появилась на шоу Пивоварова
Роман Бутурлакин показал реакцию Юрия Рыбчинского на исполнение песни "Земле моя" Артемом Пивоваровым. После выступления легендарный поэт, который сидел в одном из секторов, поаплодировал артисту.
Вы – легенда. Без преувеличения. Вы являетесь образцовым примером для следующих поколений. Я желаю вам долгих лет жизни и еще новых, особенных, важных работ и песен,
– обратился Пивоваров к Рыбчинскому со сцены.
Евгений Рыбчинский высказался об Артеме Пивоварове на своей странице в инстаграме. Композитор напомнил, что в июне артист получил звание заслуженного артиста Украины, и считает, что после семи концертов во Дворце спорта он должен стать народным, "потому что кто же еще сегодня, кроме него, способен собрать столько народа?"
Семь концертов во Дворце спорта – это феномен и для звезд мирового класса. Это пример, который надо изучать и приумножать. Потому что из таких Артемов и должна состоять песенная идеологическая часть нации,
– отметил Рыбчинский.
Напомним, что Артем Пивоваров пел "Земле моя" вместе с хоровой капеллой имени Л.М. Ревуцкого в сопровождении оркестра на концерте к 80-летию Юрия Рыбчинского, который состоялся в этом году.
Артем Пивоваров – "Земле моя": смотрите видео онлайн
Что известно о первых двух концертах Пивоварова во Дворце спорта?
7 ноября состоялся первый из семи концертов Артема Пивоварова во Дворце спорта, на которых артист выступает с хоровой капеллой имени Л.М. Ревуцкого и в сопровождении оркестра.
Пивоваров спел свои популярные песни, а также запремьерил трек "Аве Мария" из альбома, который выйдет в следующем году. Он заявил, что закрыл проекты "Твои стихи, мои ноты" и "The Вуса".
В конце концерта Андрей Бедняков провел аукцион. Он разыграл желтый костюм Артема из клипа "Рандеву" за 100 тысяч гривен, а гитару – за 200 тысяч гривен.
На втором концерте, который прошел 8 ноября, Klavdia Petrivna спела вместе с Артемом Пивоваровым песню "Барабан".
В конце концерта выключили свет из-за российского обстрела, который состоялся накануне, поэтому артист вместе со своей командой и хором исполнил Гимн Украины.