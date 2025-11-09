Юрий Рыбчинский посетил концерт Пивоварова: как сейчас выглядит легендарный поэт

Легендарный поэт Юрий Рыбчинский вместе с сыном, композитором Евгением Рыбчинским, побывал на концерте Артема Пивоварова. Во Дворце спорта отгремели уже два из семи шоу артиста.

На концерте Пивоваров исполнил легендарную песню "Земле моя", слова к которой написал Юрий Рыбчинский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-аккаунт музыкального обозревателя Романа Бутурлакина.

Смотрите также Без маски и в черной накидке: Klavdia Petrivna в эффектном образе появилась на шоу Пивоварова

Роман Бутурлакин показал реакцию Юрия Рыбчинского на исполнение песни "Земле моя" Артемом Пивоваровым. После выступления легендарный поэт, который сидел в одном из секторов, поаплодировал артисту.

Вы – легенда. Без преувеличения. Вы являетесь образцовым примером для следующих поколений. Я желаю вам долгих лет жизни и еще новых, особенных, важных работ и песен,

– обратился Пивоваров к Рыбчинскому со сцены.

Евгений Рыбчинский высказался об Артеме Пивоварове на своей странице в инстаграме. Композитор напомнил, что в июне артист получил звание заслуженного артиста Украины, и считает, что после семи концертов во Дворце спорта он должен стать народным, "потому что кто же еще сегодня, кроме него, способен собрать столько народа?"

Семь концертов во Дворце спорта – это феномен и для звезд мирового класса. Это пример, который надо изучать и приумножать. Потому что из таких Артемов и должна состоять песенная идеологическая часть нации,

– отметил Рыбчинский.

Напомним, что Артем Пивоваров пел "Земле моя" вместе с хоровой капеллой имени Л.М. Ревуцкого в сопровождении оркестра на концерте к 80-летию Юрия Рыбчинского, который состоялся в этом году.

Артем Пивоваров – "Земле моя": смотрите видео онлайн

Что известно о первых двух концертах Пивоварова во Дворце спорта?