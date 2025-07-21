В Італії скасували концерт проросійського диригента Гергієва, який є "другом Путіна"

У Італії скасували виступ відомого російського диригента Валерія Гергієва, який мав відбутися 27 липня в рамках фестивалю Un'Estate da RE. Захід хотіли провести в старовинному палаці Казерти поблизу Неаполя, який є частиною світової спадщини ЮНЕСКО.

Та, на щастя, росіянина там не буде. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання Ansa.

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Гергієв відомий не лише своєю музичною кар'єрою, а й відкритою підтримкою Володимира Путіна. Після початку повномасштабної війни Росії проти України він не засудив агресію Кремля, через що його виступи в Європі та Північній Америці були скасовані. З ним припинили співпрацю провідні філармонії світу – у Мюнхені, Відні, Роттердамі, Мілані, а також престижні фестивалі в Празі, Единбурзі та інших містах.

Очікувалося, що концерт на фестивалі Un'Estate da RE стане його першим виступом на західній сцені з 23 лютого 2022 року – саме напередодні російського вторгнення. Проте, захід скасували.

Зауважимо, що цьому передували масові протести. Близько 40 українських організацій за кордоном звернулися до міністра культури Італії та організаторів фестивалю з вимогою не допустити появи пропагандиста на сцені. Онлайн-петиція зібрала понад 16 тисяч підписів, а проти виступу висловилися лауреати Нобелівської премії та віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно.

Міністр культури Італії Алессандро Джулі підтримав рішення скасувати концерт, пояснивши, що така подія могла б подати "неправильний сигнал" і суперечить принципам вільного світу.