Кричить "під*раси", коли чує сирену, – Корогодський про 6-річну онучку, яка боїться вибухів

Український бізнесмен та шоумен Гарік Корогодський розповів, як його онучка Кіра реагує на сигнали повітряної тривоги та як називає росіян.

Попри те, що старша донька бізнесмена Ліза кілька разів виїжджала за кордон, але все ж таки жити разом з трьома дітьми повернулася до Києва, поділився з 24 Каналом український бізнесмен та шоумен Гарік Корогодський.

Читайте також Зірка серіалу "Школа" висловилася про зрадницю Лізу Василенко, яка мовчить про війну

"Вона застала мирне життя й може порівняти"

У березні 2022 року Корогодський відправив дружину, доньок та онуків за кордон. Проте через кілька тижнів вони повернулися в Україну.

Всіх своїх дівчат я виштовхав. Але у квітні мені зателефонувала дружина і сказала, що ми за*балися. Ми вже бігли від Чорнобиля. Ми вже бігли з Росії від бандитів. Жили в "засланні" в Ізраїлі. Ми дуже любимо Ізраїль. Але домівка наша в Києві,

– розповів бізнесмен.

Старша донька Корогодського – Ліза, яка нині має трьох дітей, на початок повномасштабного вторгнення була вагітна. Втім, народжувала в Україні.

Всі троє малих тут. 6-річна Кіра, яка найбільше боїться вибухів, кричить "під*раси", коли чує сирену. Вона може порівняти, бо застала мирне життя. А двоє інших не застали його. Звикли вже. Тому вони не лякаються,

– поділився Корогодський.

Загалом Корогодський має чотирьох дітей. Син Данило, який від народження має російське громадянство, а нині не може його позбутися, робить дрони, які постачатиме армії. Він періодично приїжджає в Україну.

Він щось робить зі штучним інтелектом. Я в цьому не дуже розуміюся. Він робить дрони. Це буде не корупційно і точно дешевше, ніж їх постачають інші,

– зазначив бізнесмен.

Одна донька зараз пише докторську в Лондоні з біотехнологій, а двоє доньок в Україні.