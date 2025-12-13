Король Чарльз III зробив важливу заяву про своє лікування раку
- Король Чарльз III розповів, що його лікування раку дає позитивні результати, і графік лікування може бути скорочений у новому році.
- Монарх записав відеозвернення, яке було показано під час шоу Stand Up To Cancer, закликавши людей не боятися проходити обстеження на рак.
Понад рік король Чарльз III бореться з раком. Днями він уперше за довгий публічно розповів про свій стан здоров'я.
77-річний монарх записав відеозвернення, в якому поділився подробицями про лікування. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку королівської родини.
Чарльз III повідомив, що його лікування дає позитивні результати.
Сьогодні я маю змогу поділитися з вами радісною звісткою: завдяки ранній діагностиці, ефективному лікуванню та дотриманню рекомендацій лікарів мій графік лікування раку у новому році може бути скорочений,
– заявив король Великої Британії.
Як зазначило видання BBC, це відеозвернення монарх записав у Кларенс-хаусі два тижні тому, та показали його в п'ятницю ввечері, 12 грудня, під час шоу Stand Up To Cancer на телеканалі Channel 4 у межах благодійного проєкту разом з організацією Cancer Research UK. Шоу Stand Up To Cancer закликає людей не боятися проходити обстеження на рак.
Що відомо про рак у короля Чарльза III?
- Діагноз монарха розсекретили 5 лютого 2024 року, коли на інстаграм-сторінці королівської родини оприлюднили заяву Букінгемського палацу.
- Тоді стало відомо, що під час проведення операції лікарі знайшли зміни в організмі короля, які викликали занепокоєння. Подальші обстеження показали, що це рак.
- На початку лікування спеціалісти порадили Чарльзу III відкласти публічні обов'язки, проте вже у квітні Його Величність повернувся до публічного життя. Попри це, він продовжував терапію.