77-річний монарх записав відеозвернення, в якому поділився подробицями про лікування. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку королівської родини.

Чарльз III повідомив, що його лікування дає позитивні результати.

Сьогодні я маю змогу поділитися з вами радісною звісткою: завдяки ранній діагностиці, ефективному лікуванню та дотриманню рекомендацій лікарів мій графік лікування раку у новому році може бути скорочений,

– заявив король Великої Британії.

Як зазначило видання BBC, це відеозвернення монарх записав у Кларенс-хаусі два тижні тому, та показали його в п'ятницю ввечері, 12 грудня, під час шоу Stand Up To Cancer на телеканалі Channel 4 у межах благодійного проєкту разом з організацією Cancer Research UK. Шоу Stand Up To Cancer закликає людей не боятися проходити обстеження на рак.

Що відомо про рак у короля Чарльза III?