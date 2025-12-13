77-летний монарх записал видеообращение, в котором поделился подробностями о лечении. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу королевской семьи.
Чарльз III сообщил, что его лечение дает положительные результаты.
Сегодня я могу поделиться с вами радостной вестью: благодаря ранней диагностике, эффективному лечению и соблюдению рекомендаций врачей мой график лечения рака в новом году может быть сокращен,
– заявил король Великобритании.
Как отметило издание BBC, это видеообращение монарх записал в Кларенс-хаусе две недели назад, и показали его в пятницу вечером, 12 декабря, во время шоу Stand Up To Cancer на телеканале Channel 4 в рамках благотворительного проекта вместе с организацией Cancer Research UK. Шоу Stand Up To Cancer призывает людей не бояться проходить обследование на рак.
Что известно о раке у короля Чарльза III?
- Диагноз монарха рассекретили 5 февраля 2024 года, когда на инстаграм-странице королевской семьи обнародовали заявление Букингемского дворца.
- Тогда стало известно, что во время проведения операции врачи нашли изменения в организме короля, которые вызвали беспокойство. Дальнейшие обследования показали, что это рак.
- В начале лечения специалисты посоветовали Чарльзу III отложить публичные обязанности, однако уже в апреле Его Величество вернулся к публичной жизни. Несмотря на это, он продолжал терапию.