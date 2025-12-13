Король Чарльз III время сделал важное заявление о своем лечении рака

Более года король Чарльз III борется с раком. На днях он впервые за долгое публично рассказал о своем состоянии здоровья.

77-летний монарх записал видеообращение, в котором поделился подробностями о лечении. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу королевской семьи.

Чарльз III сообщил, что его лечение дает положительные результаты.

Сегодня я могу поделиться с вами радостной вестью: благодаря ранней диагностике, эффективному лечению и соблюдению рекомендаций врачей мой график лечения рака в новом году может быть сокращен,

– заявил король Великобритании.

Как отметило издание BBC, это видеообращение монарх записал в Кларенс-хаусе две недели назад, и показали его в пятницу вечером, 12 декабря, во время шоу Stand Up To Cancer на телеканале Channel 4 в рамках благотворительного проекта вместе с организацией Cancer Research UK. Шоу Stand Up To Cancer призывает людей не бояться проходить обследование на рак.

Что известно о раке у короля Чарльза III?