10 квітня, 10:20
Король Чарльз III та королева Камілла відзначили 20-річчя шлюбу: рідкісні архівні кадри подружжя
Основні тези
- Король Чарльз III та королева Камілла відсвяткували 20-ту річницю одруження, поділившись спільними кадрами.
- У новому ролику показано щасливі моменти з життя пари.
Король Великої Британії Чарльз III та його дружина Камілла відсвяткували 20-ту річницю одруження. З цієї нагоди вони поділилися рідкісними спільними кадрами.
Зокрема, у новому ролику можна побачити щасливі моменти з життя пари. Повідомляє Show 24 з посиланням на офіційну сторінку королівської родини в інстаграмі.
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Так, у відео є кадри, де королівське подружжя танцює та весело проводить час разом, що показує теплі стосунки між Чарльзом III та Каміллою.
Що відомо про стосунки Чарльза III та Камілли
- Чарльз III та Камілла Шанд познайомилися ще у 70-х роках, проте шлях до їхнього шлюбу виявився довгим і складним. Річ у тім, що королева Єлизавета II та принц Філіпп не схвалювали ці стосунки.
- Вони вважали, що ідеальною кандидаткою на роль дружини майбутнього короля є Діана Спенсер. Так, у 1981 році Чарльз III та Діана одружилися. У них народилося двоє спільних синів – принци Гаррі та Вільям.
- У 1996 році пара розлучилася. Відомо, що Чарльз III відновив роман з Каміллою задовго до офіційного розриву, в 1986 році.
- Через 8 років після смерті принцеси Діани Чарльз III освідчився Каміллі, а у 2005 році вони одружилися, врешті отримавши благословення королеви Єлизавети II.
Всю історію кохання Чарльза III та королеви Камілли читайте в нашому матеріалі.