Король Чарльз III та королева Камілла відзначили 20-річчя шлюбу: рідкісні архівні кадри подружжя

Король Великої Британії Чарльз III та його дружина Камілла відсвяткували 20-ту річницю одруження. З цієї нагоди вони поділилися рідкісними спільними кадрами.

Зокрема, у новому ролику можна побачити щасливі моменти з життя пари. Повідомляє Show 24 з посиланням на офіційну сторінку королівської родини в інстаграмі.

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Так, у відео є кадри, де королівське подружжя танцює та весело проводить час разом, що показує теплі стосунки між Чарльзом III та Каміллою.

Що відомо про стосунки Чарльза III та Камілли

Чарльз III та Камілла Шанд познайомилися ще у 70-х роках, проте шлях до їхнього шлюбу виявився довгим і складним. Річ у тім, що королева Єлизавета II та принц Філіпп не схвалювали ці стосунки.

Вони вважали, що ідеальною кандидаткою на роль дружини майбутнього короля є Діана Спенсер. Так, у 1981 році Чарльз III та Діана одружилися. У них народилося двоє спільних синів – принци Гаррі та Вільям.

У 1996 році пара розлучилася. Відомо, що Чарльз III відновив роман з Каміллою задовго до офіційного розриву, в 1986 році.

Через 8 років після смерті принцеси Діани Чарльз III освідчився Каміллі, а у 2005 році вони одружилися, врешті отримавши благословення королеви Єлизавети II.

Всю історію кохання Чарльза III та королеви Камілли читайте в нашому матеріалі.