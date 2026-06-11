Король Чарльз III виселяє принцес Беатріс та Євгенію з королівських резиденцій, – ЗМІ

Король Чарльз III виселяє своїх племінниць, Беатріс та Євгенію, з королівських резиденцій. Чиновники вже надіслали принцесам листи із закликом шукати альтернативне житло в Лондоні.

Про це повідомляє RadarOnline.com. За інформацією видання, монарх доручив помічникам переглянути використання королівських резиденцій, які займають члени родини.

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Наразі Беатріс має доступ до квартири в Сент-Джеймському палаці, а Євгенія проживає в маєтку в Кенсінгтонському палаці. Джерела в палаці розповіли, що представники королівської родини вперше зв'язалися з сестрами минулого року та кілька місяців тому знову порадили їм шукати інше житло в Лондоні.

Відповідне рішення пов'язане з тим, що король Чарльз III планує більш ефективно використовувати палацові володіння. У палаці запевняють, що йдеться не про покарання принцес.

Джерело заявило, що втрата доступу до житла для Беатріс та Євгенії "ознаменує символічну зміну їхнього статусу та підкреслить той факт, що їх більше не вважають центральними фігурами в робочій структурі монархії".

За стінами палацу також існує розуміння того, що ці зміни неминуче підживлять спекуляції про те, яке місце сім'я Йорків тепер займає у баченні короля Чарльза III про більш компактну і впорядковану королівську родину. Хоча чиновники можуть описувати цей крок як практичну реорганізацію, він посилає потужний сигнал про пріоритети й про те, хто, як очікується, займатиме королівські володіння найближчими роками,

– додав інсайдер.

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Нагадаємо, що Ендрю Маунтбеттена-Віндзора пов'язують з Джеффрі Епштейном – американським фінансистом та сексуальним злочинцем, який помер 10 серпня 2019 року.

У 2019 році Ендрю відійшов від королівських обов'язків. Його позбавили почесних військових звань, титулу "Його Королівська Високість" і забрали всі королівські патронажі.

Обвинувачка Епштейна Вірджинія Джуффре звинуватила Маунтбеттена-Віндзора у сексуальному насильстві. Проте йому вдалося врегулювати справу, виплативши велику суму коштів організації жінки для жертв насильства.

У 2025 році Ендрю заявив, що відмовляється від титулу герцога Йоркського та королівських відзнак через звинувачення у зв'язках з Епштейном. А незабаром британський король позбавив брата титулу, звання, почестей принца і виселив з маєтку Royal Lodge.

19 лютого 2026 року Ендрю Маунтбеттена-Віндзора заарештували за підозрою у неправомірних діях на державній службі, проте відпустили в той же день.

Це сталося після того, як уряд США оприлюднив мільйони документів, пов'язаних з Джеффрі Епштейном. Серед них були копії електронних листів, які нібито свідчать про те, що колишній принц ділився з сексуальним злочинцем конфіденційною інформацією, перебуваючи на посаді торгового посланника Великої Британії.

Сам Маунтбеттен-Віндзор будь-які звинувачення заперечує. Варто зауважити, що він досі є восьмим у черзі на британський престол.