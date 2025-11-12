Королева Камілла у Лондоні зустрілася з зіркою серіалу "Секс і місто"
- Королева Камілла зустрілася з акторкою Сарою Джессікою Паркер на церемонії вручення Букерівської премії 2025 в Лондоні.
- Сара Джессіка Паркер цього року стала членкинею журі літературної нагороди.
Королева Камілла зустрілася з американською акторкою Сарою Джессікою Паркер. Відбулося це під час церемонії вручення Букерівської премії 2025.
Подія 11 листопада пройшла в королівський резиденції Кларенс-гауз у Лондоні. Пише 24 Канал з посиланням на видання People.
Як відомо, королева Камілла є великою поціновувачкою книжок. Зокрема, вона заснувала книжковий клуб The Queen's Reading Room.
Водночас Сара Джессіка Паркер цьогоріч стала членкинею журі Букерівської премії. Разом із нею твори оцінювали: голова журі Родді Дойл, лауреатка Букерівської премії Айобамі Адебайо, письменниця, телеведуча та літературна критикиня Кріс Пауер та авторка бестселерів New York Times і лауреатка премії Кайлі Рід.
На офіційній сторінці королівської родини з'явилося відео зустрічі королеви та зірки серіалу "Секс і місто".
Що відомо про Букерівську премію?
- Це одна із найпрестижніших літературних нагород у Великій Британії та у світі загалом.
- Її присуджували щороку, починаючи з 1969 року.
- Спочатку Букерівську премію вручали автору, який проживає в одній з країн Великої Британії за роман, написаний англійською мовою.
- Згодом також з'явився "Міжнародний Букер", якого присуджують за перекладені англійською мовою художні літературні твори.
- Цьогоріч лауреатом Букерівської премії став угорсько-британський письменник Девід Салаї з романом "Плоть" (Flesh).