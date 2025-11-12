Королева Камілла у Лондоні зустрілася з зіркою серіалу "Секс і місто"

Королева Камілла зустрілася з американською акторкою Сарою Джессікою Паркер. Відбулося це під час церемонії вручення Букерівської премії 2025.

Подія 11 листопада пройшла в королівський резиденції Кларенс-гауз у Лондоні. Пише 24 Канал з посиланням на видання People.

Як відомо, королева Камілла є великою поціновувачкою книжок. Зокрема, вона заснувала книжковий клуб The Queen's Reading Room.

Водночас Сара Джессіка Паркер цьогоріч стала членкинею журі Букерівської премії. Разом із нею твори оцінювали: голова журі Родді Дойл, лауреатка Букерівської премії Айобамі Адебайо, письменниця, телеведуча та літературна критикиня Кріс Пауер та авторка бестселерів New York Times і лауреатка премії Кайлі Рід.

На офіційній сторінці королівської родини з'явилося відео зустрічі королеви та зірки серіалу "Секс і місто".

Що відомо про Букерівську премію?