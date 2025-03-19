Отримає громадянство іншої країни: Кортні Лав тікає з Америки через політику Трампа
- Кортні Лав планує назавжди переїхати до Великої Британії через незадоволення політикою Дональда Трампа.
- Вона переїхала з Лос-Анджелеса до Лондона у 2019 році та очікує отримати британське громадянство через пів року.
60-річна співачка Кортні Лав поповнила чималий список зірок, які переїхали чи планують покинути США через чинного президента Дональда Трампа. Вона повідомила, де хотіла б жити зараз.
Вдова фронтмена гурту Nirvana Курта Кобейна заявила, що планує назавжди переїхати до Великої Британії. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на The Daily Mail.
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Кортні Лав виступила у Королівському географічному товаристві в Лондоні та зізналась, що рада тут бути. Вона розкритикувала президента США та його оточення.
Тут так чудово жити. Через пів року я нарешті отримаю британське громадянство. Я буду громадянкою – подаю документи,
– повідомила Кортні Лав.
Кортні Лав переїхала з Лос-Анджелеса до Лондона ще у 2019 році.
Нагадаємо, раніше Мадонна розкритикувала Трампа, який назвав себе королем в одній з публікацій. Співачка підкреслила, що це суперечить демократичним цінностям США.
Які зірки покидають США через президентство Трампа
- Еллен Дедженерес та її дружина виставили на продаж свій особняк у Каліфорнії після результатів виборів.
- Єва Мендес та Раян Гослінг, які вже певний час живуть у Великій Британії, планують залишатися там і надалі.
- У США не планують повертатися також Єва Лонгорія, Америка Феррера та інші.