29 липня, 17:23
Костянтин Грубич показав нове фото з сином, який втратив руку на війні
Основні тези
- Телеведучий Костянтин Грубич поділився новим фото з сином Ярославом, який втратив руку на війні, порівнявши його з архівним знімком 2019 року.
- Ярослав Грубич зазнав поранення, втративши праву руку; він зосереджений на лікуванні та реабілітації.
Телеведучий Костянтин Грубич поділився новим знімком з сином Ярославом, який відновлюється після поранення. Він порівняв свіже фото з архівним, зробленим 6 років тому.
Телеведучий Костянтин Грубич поділився дописом на сторінці у фейсбуці, передає Show 24. Шоумен показав, як змінився з сином за 6 років.
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Костянтин Грубич опублікував нове фото з сином Ярославом, який втратив руку на фронті. Зараз боєць лікується та відновлюється після поранення.
Також ведучий поділився архівним кадром за 2019 рік, де також позував з сином.
Різниця є…
– прокоментував Костянтин Грубич.
Костянтин Грубич з сином у 2019 та 2025 / Фото з фейсбуку Костянтина Грубича
Що відомо про поранення Ярослава Грубича?
- У червні 2025 Костянтин Грубич повідомив, що його 28-річний син Ярослав мобілізувався. Це рішення було обдуманим та виваженим. На той час Ярослав вже певний час служив у війську.
- 24 липня Ярослав повідомив, що зазнав поранення, та показав фото після ампутації правої руки. Його батько додав, що найважливіше зараз – лікування й реабілітація.
- Згодом син Костянтина Грубича поділився, що не вважає себе героєм і не має потреб. Він радий тому, що його історія надихає інших, але хвилюється за поранених побратимів та сумує за загиблими.