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Show24 Українські зірки Костянтин Грубич показав нове фото з сином, який втратив руку на війні
29 липня, 17:23
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Костянтин Грубич показав нове фото з сином, який втратив руку на війні

Марія Касій
Основні тези
  • Телеведучий Костянтин Грубич поділився новим фото з сином Ярославом, який втратив руку на війні, порівнявши його з архівним знімком 2019 року.
  • Ярослав Грубич зазнав поранення, втративши праву руку; він зосереджений на лікуванні та реабілітації.

Телеведучий Костянтин Грубич поділився новим знімком з сином Ярославом, який відновлюється після поранення. Він порівняв свіже фото з архівним, зробленим 6 років тому.

Телеведучий Костянтин Грубич поділився дописом на сторінці у фейсбуці, передає Show 24. Шоумен показав, як змінився з сином за 6 років.

До слова Лідер гурту "Пиріг і Батіг" поповнив лави ЗСУ 

Костянтин Грубич опублікував нове фото з сином Ярославом, який втратив руку на фронті. Зараз боєць лікується та відновлюється після поранення. 

Також ведучий поділився архівним кадром за 2019 рік, де також позував з сином. 

Різниця є… 
– прокоментував Костянтин Грубич.

 

 

Костянтин Грубич з сином у 2019 та 2025 / Фото з фейсбуку Костянтина Грубича

Що відомо про поранення Ярослава Грубича?

  • У червні 2025 Костянтин Грубич повідомив, що його 28-річний син Ярослав мобілізувався. Це рішення було обдуманим та виваженим. На той час Ярослав вже певний час служив у війську.
  • 24 липня Ярослав повідомив, що зазнав поранення, та показав фото після ампутації правої руки. Його батько додав, що найважливіше зараз – лікування й реабілітація.
  • Згодом син Костянтина Грубича поділився, що не вважає себе героєм і не має потреб. Він радий тому, що його історія надихає інших, але хвилюється за поранених побратимів та сумує за загиблими. 