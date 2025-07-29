Телеведучий Костянтин Грубич поділився дописом на сторінці у фейсбуці, передає Show 24. Шоумен показав, як змінився з сином за 6 років.

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Костянтин Грубич опублікував нове фото з сином Ярославом, який втратив руку на фронті. Зараз боєць лікується та відновлюється після поранення.

Також ведучий поділився архівним кадром за 2019 рік, де також позував з сином.

Різниця є…

– прокоментував Костянтин Грубич.

Костянтин Грубич з сином у 2019 та 2025 / Фото з фейсбуку Костянтина Грубича

Що відомо про поранення Ярослава Грубича?