Грубич обурився ціною на пластикову виделку в потязі Укрзалізниці: у компанії відповіли

Костянтин Грубич розповів про інцидент, що трапився з ним під час поїздки на потязі Укрзалізниці. Телеведучий залишився незадоволений якістю послуг, коли їхав на Інтерсіті у Полтаву на похорон.

Грубич попросив у буфеті пластикову виделку, проте був шокований, коли почув, що вона коштує 20 гривень. Історією чоловік поділився на своїй сторінці у фейсбуці.

Дивіться також Син Костянтина Грубича показався на могилі сестри, яка загинула майже 12 років тому

До такого повороту я був не готовий, бо знаю ціни на одноразовий посуд. Це навіть не вдвічі більше. Це відкритий грабунок з боку компанії Ray, що якимось чарівним способом виграла тендер на кейтерінг у швидкісних електропоїздах,

– написав Костянтин Грубич.

Телеведучий додав, що їда у потязі була не смачна, і "ціни не відповідають якості пропозицій". За його словами, пластикова виделка стала вишенькою на торті цієї поїздки.

Як відреагували в Укрзалізниці?

Представники Укрзалізниці вже відреагували на допис Костянтина Грубича. Вони попросили вибачення у телеведучого за негативні емоції, які він отримав під час поїздки.

У компанії повідомили, що "послуги харчування та роботу буфетів у швидкісних потягах забезпечує окрема компанія-партнер, яка здійснює господарську діяльність на основі договору з АТ "Укрзалізниця"".

Відповідно до умов таких договорів, формування асортименту та встановлення роздрібних цін на продукцію й супутні товари (у тому числі одноразовий посуд) належить до зони відповідальності постачальника послуг. АТ "Укрзалізниця" безпосередньо не встановлює цінову політику та не здійснює продаж зазначеної продукції,

– пояснили у компанії.

Водночас в Укрзалізниці поділяють стурбованість Костянтина щодо співвідношення ціни та якості послуг. Там зазначили, що вищезгадану інформацію буде передано профільному підрозділу та опрацьовано з компанією-партнером у межах зобов'язань, що прописані в договорі.

Дякую за відповідь. Сам цей факт – найкраще у цій історії. Суть відповіді – сумна, бо ви знімаєте з себе відповідальність за якість надання послуг. Тендер до 2029 року? Жах! Їхня їжа – топ антиякості. Ваш тендер – очевидний приклад корупції!,

– відповів телеведучий.

В Укрзалізниці відповіли Костянтину Грубичу / Скриншот з фейсбуку телеведучого

Хто такий Костянтин Грубич?