Грубич обурився ціною на пластикову виделку в потязі Укрзалізниці: у компанії відповіли
- Костянтин Грубич залишився незадоволений якістю послуг у потягу Укрзалізниці та ціною пластикової виделки, яка коштувала 20 гривень.
- Укрзалізниця вибачилася перед телеведучим, пояснивши, що ціни на продукти та послуги встановлює окрема компанія-партнер, а не вони безпосередньо.
Костянтин Грубич розповів про інцидент, що трапився з ним під час поїздки на потязі Укрзалізниці. Телеведучий залишився незадоволений якістю послуг, коли їхав на Інтерсіті у Полтаву на похорон.
Грубич попросив у буфеті пластикову виделку, проте був шокований, коли почув, що вона коштує 20 гривень. Історією чоловік поділився на своїй сторінці у фейсбуці.
До такого повороту я був не готовий, бо знаю ціни на одноразовий посуд. Це навіть не вдвічі більше. Це відкритий грабунок з боку компанії Ray, що якимось чарівним способом виграла тендер на кейтерінг у швидкісних електропоїздах,
– написав Костянтин Грубич.
Телеведучий додав, що їда у потязі була не смачна, і "ціни не відповідають якості пропозицій". За його словами, пластикова виделка стала вишенькою на торті цієї поїздки.
Як відреагували в Укрзалізниці?
Представники Укрзалізниці вже відреагували на допис Костянтина Грубича. Вони попросили вибачення у телеведучого за негативні емоції, які він отримав під час поїздки.
У компанії повідомили, що "послуги харчування та роботу буфетів у швидкісних потягах забезпечує окрема компанія-партнер, яка здійснює господарську діяльність на основі договору з АТ "Укрзалізниця"".
Відповідно до умов таких договорів, формування асортименту та встановлення роздрібних цін на продукцію й супутні товари (у тому числі одноразовий посуд) належить до зони відповідальності постачальника послуг. АТ "Укрзалізниця" безпосередньо не встановлює цінову політику та не здійснює продаж зазначеної продукції,
– пояснили у компанії.
Водночас в Укрзалізниці поділяють стурбованість Костянтина щодо співвідношення ціни та якості послуг. Там зазначили, що вищезгадану інформацію буде передано профільному підрозділу та опрацьовано з компанією-партнером у межах зобов'язань, що прописані в договорі.
Дякую за відповідь. Сам цей факт – найкраще у цій історії. Суть відповіді – сумна, бо ви знімаєте з себе відповідальність за якість надання послуг. Тендер до 2029 року? Жах! Їхня їжа – топ антиякості. Ваш тендер – очевидний приклад корупції!,
– відповів телеведучий.
Хто такий Костянтин Грубич?
Костянтин Грубич родом із Полтави. Протягом 1985 – 1992 років навчався на факультеті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У 1969 році почав працювати на українському телебаченні. Він вів такі популярні програми, як "Не всі вдома", "Знак якості" та "Твій день".
Дружину телеведучого звати Оксана. У їхньому шлюбі народилося троє дітей: доньки Владислава та Ольга, син Ярослав, який 21 липня 2025 року втратив праву руку на фронті.
Молодша дочка Грубича, Ольга, загинула 12 липня 2014 року у 17-річному віці. Невідомий збив дівчину на пішохідному переході, коли вона близько опівночі поверталася додому.
Близько трьох тижнів Ольга перебувала в комі, та, на жаль, померла. Ймовірно, результатів слідства немає досі.