Мене просто прибрали, – ексведучий "Орла і Решки․ Шопінг" назвав причину свого звільнення

Український актор Костянтин Октябрський пригадав роботу у проєкті "Орел і Решка. Шопінг". Він також розкрив причину свого звільнення.

Подробицями Октябрський поділився в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Костянтин Октябрський розповів, що кастинг на проєкт "Орел і Решка. Шопінг" проходив у Києві. Актор пригадав, що писав проби біля торгово-розважального центру Dream Town.

Потім Октябрському зателефонували з Нью-Йорка, де на той момент перебувала знімальна група проєкту, і сказали, що він пройшов кастинг, проте актору потрібно було відкрити візу у США.

У мене не було нічого для того, щоб пройти співбесіду у посольстві. На той момент у мене не було родини, нерухомості, рахунку в банку, стабільної роботи, дітей. Не було нічого, що може мене затримати тут, аби я не емігрував,

– поділився він.

Попри це, Костянтину відкрили візу у США, і він одразу зателефонував продюсерці "Орла і Решки. Шопінг". Так, актор полетів на зйомки проєкту, де відпрацював пів року, доки його не звільнили.

Чому звільнили? Бо почалися події в Україні. Майдан почався, 2014 рік. Ми на той час були в Мексиці. Я відчув, що щось змінюється в політиці проєкту. Мене просто прибрали. Мені до цього робили певні зауваження стосовно того, що я десь заспівав українською,

– розповів Октябрський.

Водночас актор зауважив, що на початку сподобався продюсерам проєкту.

Костянтин Октябрський провів 12 випусків "Орла і Решки. Шопінг" разом з російською телеведучою Марією Іваковою. Пізніше його замінив росіянин Антон Лаврентьєв.

Інтерв'ю з Костянтином Октябрським: дивіться відео онлайн

Нагадаємо! Раніше генеральна продюсерка проєкту Нателла Крапівіна анонсувала новий формат тревел-шоу під назвою "Орел і Решка. По блату", щоправда, російською, через що її розкритикували. Комунікація на офіційній сторінці проєкту в інстаграмі також ведеться мовою ворога.

Що відомо про Костянтина Октябрського?