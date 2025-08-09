Дружина Костянтина Темляка вперше відреагувала на звинувачення актора в насильстві
- Анастасія Нестеренко, дружина Костянтина Темляка, заявила, що не підтримує насильство.
- Вона дізналася про деякі звинувачення в його бік лише вчора.
- Костянтина Темляка звинуватили у домашньому насильстві та відвертому листуванні з неповнолітньою, він визнав свою вину та вибачився.
Костянтин Темляк потрапив у скандал – його звинуватили у домашньому насильстві та відвертих листуваннях з неповнолітньою. Дружина актора вперше публічно прокоментувала ситуацію.
Анастасія Нестеренко, дружина Костянтина Темляка, вийшла на зв'язок з фанами в інстаграм-сторіз, передає Show 24. Вона зізналась, що деяку інформацію дізналась лише вчора.
Акторка поділилась, що спершу справді стала на захист чоловіка. Однак вона не підтримує та не виправдовує насильство. Анастасія додала, що не може відповідати за вчинки іншої людини.
Друзі, я не відповідаю за слова і вчинки іншої людини. З приводу закидів, що я підтримую та виправдовую насилля – зі мною такого не було. Звісно, я спочатку стала в захист, бо це моя сім'я. Якусь інформацію я дізналась вчора. Що шокувало. Утримайтесь від гнилі й коментарів в мою адресу, будь ласка. Я не маю до цього жодного стосунку,
– повідомила Анастасія Нестеренко.
Реакція Анастасії Нестеренко / Фото з інстаграм-сторіз
Нагадаємо, у серпні минулого року Анастасія Нестеренко та Костянтин Темляк одружилися. Вони розписалися у Харкові. На той час Костянтин вже долучився до лав ЗСУ. Пара знялась у кліпі Jerry Heil і YARMAK – "З якого ти поверху неба?".
У чому звинувачують Костянтина Темляка
- Колишня дівчина актора, Анастасія Соловйова, звинуватила його в домашньому насильстві. Вона заявила, що Костянтин неодноразово підіймав на неї руку, руйнував її психіку, змушував сумніватися в реальності та жорстко контролював. Щоб уникнути насилля у свій бік, їй доводилось дотримуватися "правил".
- Костянтин Темляк підтвердив слова колишньої та зізнався, що справді шкодив Анастасії та мав проблеми з алкоголем і наркотичними речовинами. Він попросив у дівчини вибачення та заявив, що готовий нести відповідальність юридичну і моральну.
- Згодом 17-річна дівчина, яка раніше була шанувальницею Темляка, заявила, що той надсилав їй оголені фото та писав вульгарні повідомлення, коли їй було 15.