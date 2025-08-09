Константин Темляк попал в скандал – его обвинили в домашнем насилии и откровенных переписках с несовершеннолетней. Жена актера впервые публично прокомментировала ситуацию.

Анастасия Нестеренко, жена Константина Темляка, вышла на связь с фанами в инстаграм-сториз, передает Show 24. Она призналась, что некоторую информацию узнала только вчера.

Актриса поделилась, что сначала действительно стала на защиту мужа. Однако она не поддерживает и не оправдывает насилие. Анастасия добавила, что не может отвечать за поступки другого человека.

Друзья, я не отвечаю за слова и поступки другого человека. По поводу упреков, что я поддерживаю и оправдываю насилие – со мной такого не было. Конечно, я сначала стала в защиту, потому что это моя семья. Какую-то информацию я узнала вчера. Что шокировало. Воздержитесь от гнили и комментариев в мой адрес, пожалуйста. Я не имею к этому никакого отношения,

– сообщила Анастасия Нестеренко.



Реакция Анастасии Нестеренко / Фото из инстаграм-сториз

Напомним, в августе прошлого года Анастасия Нестеренко и Константин Темляк поженились. Они расписались в Харькове. К тому времени Константин уже присоединился к рядам ВСУ. Пара снялась в клипе Jerry Heil и YARMAK – "С какого ты этажа неба?".

В чем обвиняют Константина Темляка