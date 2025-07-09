Фотографи Костянтин і Влада Ліберови вперше стануть батьками

Відомі українські фотографи Костянтин і Влада Ліберови поділилися щасливою новиною. Вони очікують на народження первістка.

Радісною звісткою пара поділилась на сторінці в інстаграмі. Ліберови також повідомили стать дитини – у них народиться син, передає Show24.

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Ми хочемо жити сьогодні й зараз, в незалежній Україні, в нашому Києві, виховувати нашого сина, для якого так довго шукали ідеальний час, поки не зрозуміли, що він ніколи не настане, бо його просто не існує. Ну або тут і зараз – це і є ідеальний час. Ми будемо батьками. В нас буде син. Ми щасливі. Побудьте щасливими разом із нами,

– оголосило подружжя.

Костянтин та Влада опублікували зворушливе відео, в якому зібрали важливі для них моменти – кадри з УЗД, а також ролик з гендер-паті. Подружжя розрізало торт на даху у Львові – всередині показався синій колір. Саме так вони дізналися про те, що стануть батьками сина.

Костянтин і Влада Ліберови стануть батьками: відео

Що відомо про Костянтина й Владу Ліберових