Фотографи Костянтин і Влада Ліберови вперше стануть батьками
- Українські фотографи Костянтин і Влада Ліберови очікують на народження первістка.
- Пара повідомила, що у них народиться син.
Відомі українські фотографи Костянтин і Влада Ліберови поділилися щасливою новиною. Вони очікують на народження первістка.
Радісною звісткою пара поділилась на сторінці в інстаграмі. Ліберови також повідомили стать дитини – у них народиться син, передає Show24.
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Ми хочемо жити сьогодні й зараз, в незалежній Україні, в нашому Києві, виховувати нашого сина, для якого так довго шукали ідеальний час, поки не зрозуміли, що він ніколи не настане, бо його просто не існує. Ну або тут і зараз – це і є ідеальний час. Ми будемо батьками. В нас буде син. Ми щасливі. Побудьте щасливими разом із нами,
– оголосило подружжя.
Костянтин та Влада опублікували зворушливе відео, в якому зібрали важливі для них моменти – кадри з УЗД, а також ролик з гендер-паті. Подружжя розрізало торт на даху у Львові – всередині показався синій колір. Саме так вони дізналися про те, що стануть батьками сина.
Костянтин і Влада Ліберови стануть батьками: відео
Що відомо про Костянтина й Владу Ліберових
- Костянтин та Влада – українські фотографи. До початку повномасштабного вторгнення вони здебільшого знімали love story. Але під час великої війни подружжя стало воєнними фотографами й волонтерами. Ліберови документують наслідки російських обстрілів, показують роботу бійців на позиціях.
- Пара познайомилась в Одеському університеті, де навчалась на факультеті юриспруденції. Спершу вони дружили, а згодом товариські стосунки переросли у романтичні. Через три роки стосунків пара зіграла весілля. У 2025 році вони відсвяткують 9 річницю шлюбу.
- У 2023 році Ліберови розповідали, що вони мріють стати батьками. Але на той час Костянтин мав сумнів через те, що в країні війна.