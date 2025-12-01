Відомі українські фотографи Костянтин і Влада Ліберови вперше стали батьками. У подружжя народився син.

Вони розсекретили його ім'я і показали перше фото з первістком. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Ліберових.

Не пропустіть Понад мільйон гривень: Христина Соловій зізналася, чи віддала борг Святославу Вакарчуку

Малюк з'явився на світ 29 листопада. Влада Ліберова народжувала у медичному центрі "Лелека".

Привіт, маленький Ной! Ми тебе дуже чекали. Обіцяємо, тобі буде з нами весело,

– написала пара.

У коментарях під публікацією подружжя активно вітають шанувальники. Серед них чимало українських зірок: Маша Єфросиніна, Наталка Карпа, Ірина Монатік, Катерина Усик, Надя Дорофєєва та інші.

Українці привітали Владу і Костянтина Ліберових з народженням сина / Скриншот з інстаграму

Що відомо про Владу та Костянтина Ліберових?