Фотографы Константин и Влада Либеровы впервые стали родителями
- Украинские фотографы Константин и Влада Либеровы стали родителями, у них родился сын Ной 29 ноября.
- Супруги известны как военные документалисты, которые фотографируют последствия обстрелов и жизнь во время российско-украинской войны.
Известные украинские фотографы Константин и Влада Либеровы впервые стали родителями. У супругов родился сын.
Они рассекретили его имя и показали первое фото с первенцем. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Либеровых.
Малыш появился на свет 29 ноября. Влада Либерова рожала в медицинском центре "Лелека".
Привет, маленький Ной! Мы тебя очень ждали. Обещаем, тебе будет с нами весело,
– написала пара.
В комментариях под публикацией супругов активно поздравляют поклонники. Среди них немало украинских звезд: Маша Ефросинина, Наталка Карпа, Ирина Монатик, Екатерина Усик, Надя Дорофеева и другие.
Украинцы поздравили Владу и Константина Либеровых с рождением сына / Скриншот из инстаграма
Что известно о Владе и Константине Либеровых?
- Одесские фотографы до начала полномасштабного вторжения России проводили фотосессии в жанре love story, однако после 24 февраля 2022 года все изменилось.
- Теперь супругов большинство знает как военных документалистов. Они фотографируют последствия обстрелов и жизни военных и гражданских во время российско-украинской войны.
- Влада и Константин познакомились еще в студенческие годы. Они учились в Одесском университете на факультете юриспруденции.
- Их отношения начинались с дружбы, а впоследствии переросли в романтические. После трех лет вместе Влада и Константин сыграли свадьбу, а в этом году отметили 9 лет брака.