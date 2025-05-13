Найкращі сценічні вбрання України на Євробаченні: якими вони були

Євробачення це не тільки про музику та голос, а також про стиль конкурсантів. І кожного року артисти кидають нові виклики моді. Деякі українські представники також вписали своє ім'я до списку тих, хто вразив публіку образами.

Створити артисту такий образ, який надовго запам'ятається публіці, це справжній талант. До прикладу, стиль співачки Руслани, яка постала на сцені в образі "амазонки", досі є постійною згадкою на конкурсі, або ж Вєрка Сердючка у срібному костюмі та зіркою на голові – справжній феномен Євробачення. Українські зірки точно не пасуть задніх у креативності, тому у матеріалі Show24 згадуємо найкращих.

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Руслана

Руслана стала другим артистом, який вирушив представляти Україну на співочому конкурсі. Виконавиця тоді не просто запалила сцену Євробачення, а й стала справжньою легендою з "Дикими танцями".

Вона одягнула шкіряний костюм з хутряною накидкою, що нагадувало образ амазонки. І це точно відіграло свою роль, коли визначали переможця конкурсу.

Руслана на Євробаченні / Фото CFC

Вєрка Сердючка

Андрій Данилко, який поїхав на Євробачення в образі Вєрки Сердючки, став улюбленцем мільйонів людей. Пісня та запальний виступ запалили у серцях драйв, позитив і всі інші найкращі емоції.

Окреме ж варто віддати образу. Вєрка Сердючка була одягнута у сукню срібного кольору, яка виблискувала, туфлі такого ж відтінку, білі колготи, а голову прикрашала велика зірка, що зробило її впізнаваною. Нерідко фанати конкурсу роблять косплей на образ Сердючки. Крім того, інші учасники, які виступали з Данилком на одній сцені, також дотримувались вибраного стилю одягу.

Вєрка Сердючка на Євробаченні / Фото з Вікіпедії

Джамала

Виступ української співачки став не просто найкращим в історії України, а і Євробачення загалом. Джамала співала пісню про депортацію кримських татар з Криму у 1944 році.

На співачці був костюм синього кольору. Штани розшиті мереживним візерунком, а об'ємні рукави додали жіночності образу. До слова, костюм створював Іван Фролов.

Джамала на Євробаченні / Фото з інстаграму співачки

Go_A

Катерина Павленко, яка є солісткою гурту, засяяла на сцені Євробачення у яскравому образі. Співачка одягла шубу зеленого кольору, яку створив Дмитро Курята, поверх чорної сукні. Вона стала впізнаваним елементом, який найкраще вирізнявся на фоні сцени.

Інша частина команди була у чорних штанах і світлих піджаках.

Go_A на Євробаченні / Фото Getty Images

Kalush Orchestra

Виступ гурту був по-справжньому унікальним. Вони не просто виступали на європейській сцені у перші місяці великої війни, а представляли всю Україну світові, яка до сьогоднішнього дня потерпає від російської агресії.

Артисти зібрали автентичне вбрання з музеїв по всій країні, а рожева панамка стала родзинкою номера. Копію головного убору потім вдягали на себе фани Євробачення, а оригінал продали на благодійному аукціоні.

Kalush Orchestra на Євробаченні / Фото з офіційного сайту Євробачення

Цього року костюми для гурту Ziferblat на Євробачення створив Іван Фролов. Образи містять панкові пояси з металевими вставками та кристалами Swarovski, а також вишиті мальви, що символізують переродження.