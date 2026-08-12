П'ятеро дітей, двійнята та важка втрата: що відомо про сім'ю Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес після майже 10 років стосунків офіційно стали чоловіком і дружиною. На тлі новини про весілля особлива увага прикута до їхньої родини.

Що відомо про дітей знаменитого футболіста – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.

Сьогодні Роналду та Джорджина Родрігес виховують п'ятьох дітей – Кріштіану-молодшого, близнюків Єву Марію та Матео, Алану Мартіну і Беллу Есмеральду. Уперше батьком футболіст став у 2010 році. Тоді в нього народився син Кріштіану-молодший, однак Роналду не розкрив особу його матері. Він пояснив, що за домовленістю з нею хлопчик перебуватиме під його опікою.

Відомо, що Кріштіану-молодший пішов стопами батька та розпочав футбольну кар'єру. У травні 2025 року Роналду привітав сина з приєднанням до юнацької збірної Португалії U-15, яка брала участь у турнірі в Хорватії. Водночас футболіст наголошував, що не хоче тиснути на сина через власну популярність і підтримає його незалежно від того, яку професію той обере. У 2026 році Кріштіану-молодший продовжує виступати за юнацькі збірні Португалії.

Кріштіану Роналду зі старшим сином / Фото з інстаграму футболіста

Лише через кілька років після народження Кріштіану-молодшого у житті Роналду з'явилася Джорджина Родрігес. Пара познайомилася у 2016 році, коли їхні стосунки лише починали розвиватися.А вже у червні 2017 року футболіст повідомив про народження двійнят – доньки Єви Марії та сина Матео.

Єва Марія та Матео у червні 2022 року / Фото з інстаграму Кріштіану Роналду

Через кілька місяців, 12 листопада того ж року, Джорджина народила їхню першу спільну дитину – доньку Алану Мартіну.

Алана Мартіна у 2020 році / Фото з інстаграму Кріштіану Роналду

На цьому поповнення родини не закінчилося. У жовтні 2021 року Роналду та Джорджина оголосили, що чекають на ще одну двійню.

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду / Фото з інстаграму футболіста

Однак пологи стали для родини важким випробуванням – хлопчик Анхель помер під час народження. Вижила лише його сестра Белла Есмеральда.

Кріштіану Роналду з молодшою донькою / Фото з його інстаграму

Роналду згодом розповідав, що втрата сина стала важким випробуванням для родини, але підтримка одне одного допомогла їм пережити цей період. Футболіст також вважав, що трагедія змінила його погляд на життя та ще більше зблизила їх із Джорджиною.

З часом я зрозумів, що навіть у найгірші моменти потрібно змушувати все рухатися далі. Адже навіть коли ти переживаєш хороші моменти, це не означає, що погані часи не настануть. Потрібно намагатися знаходити баланс у всьому – і в хороші, і в погані моменти,

– сказав Кріштіану Роналду.

Джорджина також неодноразово наголошувала, що діти та сім'я є її пріоритетом. Родина часто ділиться спільними моментами в соцмережах.

Родина Кріштіану Роналду / Фото з інстаграму Джорджини Родрігес

До речі, раніше ми вже розповідали історію кохання Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес – від їхнього знайомства до весілля.