Что известно о детях знаменитого футболиста – рассказываем далее в материале 24 Канала.

Сегодня Роналду и Джорджина Родригес воспитывают пятерых детей – Криштиану-младшего, близнецов Еву Марию и Матео, Алану Мартину и Беллу Эсмеральду.

Впервые футболист стал отцом в 2010 году. Тогда у него родился сын Криштиану-младший, однако Роналду не раскрыл личность его матери. Он пояснил, что по договоренности с ней мальчик будет находиться под его опекой.

Известно, что Криштиану-младший пошел по стопам отца и начал футбольную карьеру. В мае 2025 года Роналду поздравил сына с присоединением к юношеской сборной Португалии U-15, которая участвовала в турнире в Хорватии. В то же время футболист подчеркивал, что не хочет давить на сына из-за своей популярности и поддержит его независимо от того, какую профессию тот выберет. В 2026 году Криштиану-младший продолжает выступать за юношеские сборные Португалии.

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Криштиану Роналду со старшим сыном / Фото из инстаграма футболиста

Спустя несколько лет после рождения Криштиану-младшего в жизни Роналду появилась Джорджина Родригес. Пара познакомилась в 2016 году, когда их отношения только начинали развиваться. А в июне 2017 года футболист сообщил о рождении близнецов – дочери Евы Марии и сына Матео.

Ева Мария и Матео в июне 2022 года / Фото из инстаграма Криштиану Роналду

Через несколько месяцев, 12 ноября того же года, Джорджина родила их первого общего ребенка – дочь Алану Мартину.

Алана Мартина в 2020 году / Фото из инстаграма Криштиану Роналду

На этом пополнение семьи не закончилось. В октябре 2021 года Роналду и Джорджина объявили, что ждут еще одну пару близнецов.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / Фото из инстаграма футболиста

Однако роды стали для семьи тяжелым испытанием – мальчик Анхель умер при рождении. Выжила только его сестра Белла Эсмеральда.

Криштиану Роналду с младшей дочерью / Фото из его инстаграма

Роналду позже рассказывал, что потеря сына стала тяжелым испытанием для семьи, но взаимная поддержка помогла им пережить этот период. Футболист также считал, что трагедия изменила его взгляд на жизнь и еще больше сблизила его с Джорджиной.

Со временем я понял, что даже в самые тяжелые моменты нужно заставлять жизнь идти дальше. Ведь даже когда ты переживаешь хорошие моменты, это не значит, что плохие времена не наступит. Нужно стараться находить баланс во всем – и в хорошие, и в плохие моменты,

– сказал Криштиану Роналду.

Джорджина также неоднократно подчеркивала, что дети и семья являются ее приоритетом.

Семья часто делится совместными моментами в соцсетях.

Семья Криштиану Роналду / Фото из инстаграма Джорджины Родригес

Кстати, ранее мы уже рассказывали историю любви Криштиану Роналду и Джорджины Родригес – от их знакомства до свадьбы.