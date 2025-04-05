"Серце розривається від болю": Зеленська та зірки емоційно відреагували на удар по Кривому Рогу

Ввечері 4 квітня росіяни здійснили чергову терористичну атаку по Кривому Рогу. Ворог цинічно атакував балістичною ракетою житловий район, удар відбувся біля місця, де розташований дитячий майданчик. Внаслідок російського обстрілу загинуло десятки людей, серед яких є діти, також є багато постраждалих.

Після 23:00 росіяни знову вдарили по місту, запустивши "Шахеди". Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкун повідомив, що 7, 8 та 9 квітня у місті будуть оголошені дні жалоби за загиблими внаслідок вчорашніх російських обстрілів. Українські зірки з болем відреагували на атаку окупантів по Кривому Рогу, пише Show 24.

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Євген Клопотенко

"Кривий Ріг. День. Іскандер. Гнів. Донат військовим. Співчуття", – написав Євген Клопотенко.

Григорій та Христина Решетники

Григорій та Христина Решетники закликали донатити українським захисникам. Подружжя відкрило збір на допомогу Збройним Силам України. Ціль – 250 тисяч гривень, наразі зібрано понад 150 тисяч.

Досі, чесно кажучи, не можу оговтатися від тих фото і відео, що ми бачимо з Кривого Рогу. Моє материнське серце взагалі не може адекватно сприймати все, що відбувається. Але, як би складно не було, я просто розумію, що зараз як ніколи важливо розуміти, що треба підтримувати наших військових,

– сказала Христина.

Артем Пивоваров

alyona alyona

"Світ має бачити, яку ціну платять українці за свободу", – наголосила alyona alyona.

Олена Тополя

Світлана Тарабарова

Тільки чисте зло може забрати життя невинних дітей. Чисте зло має бути зупинено. Кривий Ріг. Серце розривається від болю,

– написала Світлана Тарабарова.

Ірина Федишин

Українські зірки відреагували на удар по Кривому Рогу:

Олена Зеленська

Олена Зеленська емоційно відреагувала на обстріл українських міст, зокрема й Кривого Рогу. Перша леді України наголосила, що Росія продовжує вбивати мирних українців.

"Боляче жити в країні, яку хочуть убити. Але боляче жити у світі, де злочини проти людяності перестають обурювати й стають "нормою". Нам потрібні не тільки слова співчуття. Україні потрібні дії співчуття, доки вони не знадобилися всьому світові", – підкреслила Зеленська.